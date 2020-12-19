23 декабря 2020

Наталью Фатееву, отмечающую сегодня свой 86-й день рождения, по праву считали одной из самых красивых актрис советского кино. В первом же фильме «Есть такой парень», снятом в 1956 году на киевской киностудии имени Довженко, молодая исполнительница роли Тани Олениной сумела обратить на себя внимание маститых режиссёров.

Впрочем, внимание на эту девушку, родившуюся в Харькове в семье военного и бросившую Харьковский театральный институт только для того, чтобы поступить в московский ВГИК, обращали все и всегда. Она была очень привлекательной. И, кстати, не менее, творчески одарённой. Успешно сдав экзамены во ВГИК, Фатеева была зачислена в мастерскую знаменитых Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Причём, зачислена была сразу на 4-й курс! Такого не случалось за всю историю института.

И уже на съёмках следующего фильма Наталья познакомилась с тогда ещё начинающим режиссёром Владимиром Басовым. Как-то очень быстро они влюбились, поженились, родили ребёночка. У неё это был второй брак и ей казалось, что вот теперь она уже встретила мужчину всей своей жизни. Но вместе прожили они всего лишь несколько лет.

«Меня восхищала его одержимость, — вспоминала Фатеева. — Когда мужчина любит своё дело и выкладывается, его не ревнуешь к этому делу. Но вот он… Он ревновал меня к моей внешности, нервно реагировал на робкие успехи в кино и театре…» Короче говоря, вскоре они расстались.

Это никак не отразилось на её карьере. Комедия «Три плюс два», в которой Фатеева снялась в 1963 году, имела оглушительный успех. Дуэту двух красавиц — Натальи Фатеевой и Натальи Кустистой — противостояло трио блестящих актёров — Нилов, Жариков и Миронов. С Андреем Мироновым во время съёмок фильма у нашей героини даже вспыхнул замеченный всеми роман. «С Андреем мы подружились… У нас были долгие и тёплые отношения. После разрыва с Басовым он мою душу очень отогрел…»

Впрочем, и роман с Мироновым оказался мимолётным. Потому что Фатеева встретила только что вернувшегося из полёта в космос Героя Советского Союза Бориса Егорова. И страстно влюбилась. Так страстно, что молодой космонавт вскоре развёлся с женой и связал себя брачными узами с любвеобильной актрисой. Правда, и этот брак продлился не так уж долго. На съёмках фильма «Песни моря» Фатеева увлеклась популярным румынским певцом и актёром Даном Спитару. А Егоров, встретив на одной из вечеринок Наталью Кустинскую (да-да, ту самую!), влюбился по уши, развёлся с Фатеевой и женился на ней. И прожили они вместе, между прочим, больше 20 лет…

А Наталья Фатеева, ещё несколько раз выйдя замуж и снова разочаровавшись в мужьях, полностью посвятила себя работе в кино. И вот тут уже разочарований практически не было. Потому что едва ли не каждая её новая роль восторженно встречалась и кинокритиками, и зрителями. «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя», «Человек с бульвара Капуцинов»… Эти и другие фильмы с участием Фатеевой неизменно сопровождались огромным успехом. То же самое было и с картинами, в которых Софи Лорен, Беата Тышкевич, Барбара Брыльска говорили голосом Натальи Фатеевой, занимавшейся дубляжем иностранных фильмов.

Ей уже много лет, но она, как и прежде, выглядит прекрасно. «Секреты моей молодости очень просты: Я слежу за собой всю жизнь. Не ем мяса, практически не употребляю спиртного (изредка стаканчик красного вина не в счёт), не курю… В юности занималась лёгкой атлетикой, долгие годы бегала. Сейчас вот посещаю бассейн, делаю по утрам гимнастику по системе йогов. Ещё один секрет: несмотря на все жизненные передряги, я всегда исповедовала философию добра и оптимизма. Как ни странно, это тоже благотворно отражается на внешности…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня