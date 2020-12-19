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Мануфактура: Lladro Время выпуска: 2006 Скульптор: Francisco Polope Размер: 37×51 cm Лимитированная серия 750 изделий Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Жил-был на свете один хороший человек. У него была небольшая ферма, на которой он трудился с утра до вечера, не покладая рук. Он искренне любил свою жену и троих деток, в которых просто души не чаял. Его уважали односельчане, потому что все знали его как человека доброго и порядочного. Вот только лгать он не умел, и об этом тоже всем хорошо было известно. Жене, исправно ходившей по воскресеньям и по праздникам в церковь, он честно признавался: извини, мол, но я с тобой ходить не буду, потому что и раньше не верил, и сейчас не могу поверить в то, что Бог каким-то образом мог принять облик человеческий? И ради чего, спрашивается? Ради спасения не знакомых ему людей? Ну, это просто какая-то детская сказка…
Вот и в сочельник, накануне Рождества, когда супруга собралась идти с детьми в церковь, он, поцеловав каждого из них, всё-таки решил остаться дома. Поудобнее расположился в кресле у потрескивавшего камина, взял в руки газету и, читая, тихонько задремал. И вдруг ему показалось, что в окошко кто-то стучит. Раз, второй, третий… Выйдя во двор, мужчина увидел под окном стайку замерзающих под мокрым снегом птиц. Очевидно, непогода застала их врасплох и, не зная, где можно укрыться от сильного ветра, они беспомощно подлетали к окну — и бились в него, словно пытаясь попасть таким образом в тёплое жилище.
«Вот глупенькие», — подумал мужчина и, протоптав сапогами узкую тропинку к сараю, включил там свет и по всей длине дорожки рассыпал зерно, пытаясь таким образом увлечь продрогших птиц за собой. В тёплый сарай, где им легко было бы укрыться от ветра и снега. Но птицы почему-то никак не могли понять, чего от них хочет этот странный человек, нелепо размахивающий руками и подгоняющий их к двери, из-за которой во двор проливался мягкий свет и веяло теплом и покоем. Наконец, устав гоняться за разлетавшимися в разные стороны птицами, мужчина воздел глаза к тёмному, затянутому густыми облаками, небу и произнёс: «Господи, да если бы мне хотя бы на несколько минут удалось стать такой же, как они, птицей, я бы наверняка легко убедил их в том, что, пойдя за мной, они смогут спасти свою жизнь!..»
Как раз в этот момент он услышал глухие удары старого церковного колокола. И то ли ему показалось, то ли действительно чей-то голос рядом с ним произнёс: «Ну, теперь-то ты понял, для чего Ему пришлось принять человеческий облик?..»
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
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