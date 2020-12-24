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«Фарфоровые» истории
27 декабря 2020
ВОСТОЧНАЯ ЛУНА
ВОСТОЧНАЯ ЛУНА

Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 2004
Скульптор: Joan Coderch
Размер: 34×32 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Судьба порой бывает настолько непредсказуемой для каждого из нас, что не знаешь, чего ожидать от неё завтра, когда прежние проблемы и испытания в один момент могут показаться детским лепетом на фоне новых трудностей, свалившихся на наши плечи, как снег на голову.

Можно, конечно, долго рассуждать на тему, справедливо это или нет. Тратя на это силы, нервы, теряя надежду на лучшую жизнь и проклиная всё на свете за тяжкую долю, выпавшую именно на тот отрезок истории, в который нам приходится жить. А можно просто посмотреть на проблемы как бы со стороны, осознав, что без преодоления новых испытаний жизнь была бы серой и скучной. И понимая, что каждая из этих проблем может стать началом пути к новой цели, достижение которой повернёт всё в лучшую сторону. В конце концов ведь многое зависит от того, как мы на это смотрим.

Однажды волею случая два молодых воина оказались в каменной темнице. В ней было сыро и холодно. Убогая обстановка порождала тоску. Тусклый свет пробивался через маленькое окошко, находившееся под потолком. Словно сговорившись, оба узника посмотрели на это окно. Один из них увидел лишь толстые прутья решётки, покрывшейся тёмной грязью. И на душе у него стало так тоскливо и безысходно, что он быстро отвёл взгляд в сторону. А второй, заметив за окном яркую луну в высоком небе, усыпанном красивыми звёздами, понял, что наступил очередной этап испытаний, который теперь предстоит во что бы то ни стало пережить. Нужно только собраться с силами и не потерять присутствия духа. И веры…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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