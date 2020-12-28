«Если все же гостей не избежать, спросите про симптомы болезни»

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как безопасно отметить новогодние праздники и не подхватить коронавирусную инфекцию.

«2020 год однозначно был непростым, напряженным, но именно он сплотил нас в противостоянии пандемии коронавирусной болезни, — пишет Виктор Ляшко на своей страничке в соцсетях. — К сожалению, пандемия не отступает. И у большинства из нас возникает вопрос, как безопасно для здоровья отпраздновать новогодние и рождественские праздники.

Уровни заболевания COVID-19 все еще достаточно высоки, а новые свойства вируса, после «британской» мутации, увеличивают вероятность передачи вируса именно среди домашнего окружения.

Традиционно, новогодние праздники — это время встречи с родными и друзьями. Но в этом году очень важно отметить их не только весело, но и безопасно.



Безопасные праздники. Как именно:

планируйте празднования в компании близких вам людей, с которыми вы проживаете или контактируете почти каждый день! Воздержитесь от приглашения в гости людей, с которыми в последнее время тесно не общались;



планируйте покупку подарков заранее. Делайте это онлайн или в утренние часы во избежание скопления людей;



отправляйте подарки по почте, для родственников в возрасте — с доставкой на дом. А открыть эти подарки можно будет вместе в новогоднюю ночь при онлайн общении;



если же гостей не избежать, то напомните им уже сейчас о необходимости носить маску, соблюдать безопасную дистанцию и ограничить внешние контакты. Поинтересуйтесь, есть ли у них симптомы болезни или не были ли они в контакте с больными. И если хоть что-то из этого имеется, пожалуйста, будьте умными, перенесите эту встречу и празднование в онлайн.



И самое главное! Не устраивайте и не участвуйте в празднованиях, если:

вам или члену вашей семьи поставлен диагноз COVID-19;

у вас есть симптомы респираторной болезни;

вы ожидаете результаты анализов на коронавирус;

вы были в контакте с больным COVID-19.



Будьте предусмотрительными, празднуйте безопасно! И пусть в следующем году все болезни обходят вас стороной. А ваша задача помочь недугам пройти мимо, следуя принципам здорового образа жизни! Счастливых и безопасных праздников! И будьте здоровы!"

Иллюстративное фото с Pixabay.

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