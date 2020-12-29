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«Чтобы организовать грандиозный срач, достаточно написать взвешенный пост о развале СССР»

13:02 29 декабря 2020
Ян Валетов

Известный писатель Ян Валетов написал, что подавляющее большинство защитников СССР в соцсетях — это родственники сосланных, расстрелянных, репрессированных.

«В Фейсбуке, в 2020 году для того, чтобы организовать грандиозный срач, достаточно написать взвешенный пост о развале СССР. Без криков и оскорблений в адрес давно несуществующей страны», — сделал пост на своей странице в соцсети Ян Валетов.

«Защитников покойного не счесть, и это не дети или внуки вертухаев. Это дети и внуки тех, кто валил лес, подыхал в ледяных бараках, копал каналы. Родичи сосланных, расстрелянных, репрессированных. Дети вертухаев и чекистов с партработниками тоже встречаются, но как исключения. Про бесплатные квартиры и пломбир по 19 копеек больше других пишут как раз те, в чье сердце должен стучать «пепел Клааса».

Дети рабов, тоскующие по темным клеткам и прочным замкам… Дети казненных, светло вспоминающие о красиво марширующих расстрельных командах. Дети умерших от голода, ностальгирующие по заградотрядам и коллективизации…

Что может быть извращеннее, чем страсть пытуемого к своему палачу?

Сотни комментариев про великий, могучий, индустриализацию, ракеты, победу в войне, бесплатные кружки при домах пионеров…

Историческая память нужна, чтобы дважды не утонуть в одной бочке с дерьмом. Мне кажется, что у абсолютного большинства населения бывшего Советского Союза она отсутствует абсолютно.

Они с удовольствием поменяют гражданские свободы на цепь средней длины, если к цепи будет прилагаться дармовая миска с баландой, будка с драным ковриком, а хозяин будет бить не ломом и не каждый день, а резиновой палкой по выходным.

И с этим ничего не поделаешь", — делает вывод писатель.

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