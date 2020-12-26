31 декабря 2020

«Я полагаю, что все мы убийцы. Все мы способны на чудовищную жестокость и даже на убийство, если обстоятельства припрут нас к стенке… К счастью, большинство из нас умеет сдерживать эти позывы». Человек, произнёсший эти слова, отмечает сегодня свой 83-й день рождения. Многие считают его баловнем судьбы. Ещё бы. Ведь благодаря своим ролям в кино он стал известным во всём мире. Обладатель самых престижных наград, включая «Оскар». Один из любимых актеров английской королевы, пожаловавшей ему сначала титул командора ордена Британской империи, а затем и звание рыцаря-бакалавра, дающее право называться сэром. Не знаю, догадались вы или нет, о ком идёт речь, но всё это — о знаменитом актере и режиссёре Энтони Хопкинсе.

Родился он в маленьком городке Порт-Толбот (графство Уэльс, Великобритания) и с самого детства мечтал лишь об одном — стать актером. Он подрабатывал в семейной пекарне, ходил на занятия по живописи и игре на фортепиано — и всё это время мечтал быть актером. Окончательный выбор ему помог сделать знаменитый голливудский актёр Ричард Бёртон, рассмотревший в 15-летнем мальчике блестящие актерские данные. Окончив Уэльский королевский колледж музыки и драмы в Кардиффе, Энтони переезжает в Лондон, где продолжает обучение актерскому мастерству в Королевской академии драматического искусства.

Первая же роль молодого Ричарда «Львиное сердце» в фильме «Лев зимой» приносит ему и славу, и большие деньги. Несмотря на проблемы с дислексией (нарушение способности к восприятию устных и печатных текстов), Энтони редким упорством преодолевает болезнь. Каждый сценарий он прочитывает по много раз, а потом ещё сотни раз повторяет свои реплики, дабы заучить их безукоризненно. Он снимается в огромном количестве фильмов. И большинство его работ становятся заметными для всех. «Маска Зорро», «Дракула», «Ной», «Тор», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и многие другие картины с участием Энтони Хопкинса приносят большие кассовые сборы и положительные оценки кинокритиков.

И уж вовсе фантастический успех приходит к актеру после выхода на экран фильма «Молчание ягнят», в котором Хопкинс совершенно гениально сыграл роль маньяка Ганнибала Лектера. Несмотря на то, что персонаж Хопкинса отъявленный мерзавец и злодей, актёр не раз признавался в интервью, что своим Ганнибалом он гордится по праву. И это право отнять у него не дано никому.

Деньги и слава однажды привели Энтони Хопкинса к краю пропасти. Безумно увлёкшись пристрастием к алкоголю, он дошёл до такой черты, за которой уже открывалась бездна. Но в последний момент сумел дать себе слово раз и навсегда покончить с этой пагубной привычкой. И слово своё держит уже практически 40 лет. Он талантлив во всём. И в кино, и в написании музыки, которая нередко исполняется в фильмах с его участием. Его музыкальные произведения для фортепиано и скрипки с оркестром исполняют известные симфонические коллективы.

Видеозапись, сделанная на одном из концертов «Оркестра Иоганна Штрауса» под руководством прославленного скрипача и дирижера Андре Рье, на котором музыканты исполняют один из вальсов Энтони Хопкинса, собрал 16 миллионов просмотров! Легендарный актёр счастлив и в личной жизни, стараясь особо в её подробности никого не посвящать.

«Я могу позволить себе сидеть в саду до конца жизни, наблюдая за дельфинами, которые плещутся в океане. Но от такой жизни я бы или сошёл с ума, или через месяц умер…» Ему 83. Но он не сидит в саду и совсем не собирается умирать. У него огромное количество новых планов, которые ещё предстоит осуществить. Как всегда, в присущей ему манере — с блеском…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.