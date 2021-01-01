«Еще и детьми прикрылся»: Ярош разнес новогоднее обращение Зеленского

Бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош раскритиковал новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, упрекнув гаранта в том, что он прикрылся детьми, когда пытался рассказать о «достижениях» своей команды

«Что ж, пару новогодних слов об актуальном. Смотрел поздравление Владимира Зеленского с научно-исследовательской целью.

Вывод: дерьмо. Еще детьми прикрылся …

«Песок» в Ялте и улица Артема в Донецке — трэш.

Русский язык для «неполноценных» крымчан и жителей других оккупированных территорий — комплекс неполноценности и унижение достоинства этих людей. Никогда на Донбассе и в Крыму, по крайне 30 лет, не видел тех, кто не понимает украинского. Разве полные дебилы.

Мосты и дороги — эта программа была запущена еще «попередниками». И успешно реализовывалась за гораздо меньшие деньги.

Вооруженные Силы — лучше бы он молчал.

Другие — и т. д. , и тому подобное.

Хотя, должен признать, — снято красиво. Как всегда. Любит и умеет Вова снимать видосики.

Ничего. И это переживем. Было и хуже.

С Новым 2021 годом!", — написал Ярош в Facebook.

Напомним, ранее в адрес Зеленского язвительно высказался пятый президент Украины Порошенко.

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