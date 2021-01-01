«Еще и детьми прикрылся»: Ярош разнес новогоднее обращение Зеленского
Бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош раскритиковал новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, упрекнув гаранта в том, что он прикрылся детьми, когда пытался рассказать о «достижениях» своей команды
«Что ж, пару новогодних слов об актуальном. Смотрел поздравление Владимира Зеленского с научно-исследовательской целью.
Вывод: дерьмо. Еще детьми прикрылся …
«Песок» в Ялте и улица Артема в Донецке — трэш.
Русский язык для «неполноценных» крымчан и жителей других оккупированных территорий — комплекс неполноценности и унижение достоинства этих людей. Никогда на Донбассе и в Крыму, по крайне 30 лет, не видел тех, кто не понимает украинского. Разве полные дебилы.
Мосты и дороги — эта программа была запущена еще «попередниками». И успешно реализовывалась за гораздо меньшие деньги.
Вооруженные Силы — лучше бы он молчал.
Другие —
Хотя, должен признать, — снято красиво. Как всегда. Любит и умеет Вова снимать видосики.
Ничего. И это переживем. Было и хуже.
С Новым 2021 годом!", — написал Ярош в Facebook.
Напомним, ранее в адрес Зеленского язвительно высказался пятый президент Украины Порошенко.
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