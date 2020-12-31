2 января 2021

Вообще-то при рождении (2 января 1920 года) он получил имя Исаак. Исаак Юдович Озимов. Но, когда в 1923 году родители переехали из родного села Петровичи Смоленской области в США, не очень внимательный служащий записал имя мальчика на свой лад — Айзек Азимов. И прославился Айзек уже как раз под этим именем. Хотя прославился — не то слово. Он стал просто всемирно известным писателем. В англо-американской литературной традиции Азимова вместе с Артуром Кларком и Робертом Хайнлайном относят к «Большой тройке» лучших писателей-фантастов.

Свою первую книгу Айзек начал писать в 11-летнем возрасте. Они тогда с родителями жили в Бруклине. Айзек вставал в 6 часов утра, разносил газеты, потом шёл в школу, после которой до позднего вечера работал в небольшой кондитерской, которую открыл отец. «Я работал по 10 часов в день, семь дней в неделю», — вспоминал Азимов. При этом он успевал прочитывать десятки книг и даже что-то писать. Когда он показал своему школьному другу первые две главы повести о приключениях мальчиков из маленького городка, тот тут же потребовал продолжения. И Айзек пришлось сочинить ещё 8 глав. Книгу он в результате так и не дописал, но для себя сделал вывод, что литературным талантом обладает.

Закончив по настоянию родителей медицинский факультет Колумбийского университета, Азимов на долгие годы связал свою жизнь с преподавательской деятельностью. Не забывая при этом писать книги. Широкую известность принёс ему рассказ «Приход ночи» о планете, вращающейся в системе шести звёзд. Планете, ночь на которой должна наступить — раз и навсегда — в 2049 году. Этот рассказ более 20 раз попадал в самые престижные антологии. В 1968 году Американская ассоциация писателей-фантастов назвала его лучшим из когда-либо написанных фантастических рассказов. Но по-настоящему всемирную известность Азимову принёс сборник рассказов «Я, робот», опубликованный в 1950 году. В нём впервые были озвучены «Три закона робототехники», ставшие своеобразным кодексом поведения роботов. В 2004 году «Я, робот» был экранизирован. Главную роль в фильме сыграл популярный актёр Уилл Смит.

Некоторые придуманные Айзеком Азимовым термины (robotics, positronic, psyhohistory и другие) прочно вошли в языки разных стран мира. Кроме фантастики, Азимов написал сотни публицистических произведений. Будучи учёным, он пытался просто и доступно донести до читателей научные вещи. Его научно-популярные книги «Химия жизни», «Азимовский путеводитель по науке» и «Азимовский путеводитель по Библии» стали в Америке настоящими бестселлерами. Не зря учёные назвали Азимова «величайшим популяризатором ХХ века».

Он был богат. Очень богат. Но ни слава, ни деньги его не интересовали. Его интересовало только одно — пишущая машинка в комнате с зашторенными окнами. Он до последних своих дней продолжал работать с утра до поздней ночи, практически не выходя из дома. Он написал 467 книг, многие из которых были посвящены теме создания искусственных разумных существ. Но роботы для Азимова всегда оставались не злодеями, мечтающими уничтожить человеческий род, а помощниками людей, которые со временем становились разумнее и человечнее своих хозяев. «История достигла точки, когда человечеству больше противопоказано враждовать. Люди на Земле должны Дружить», — писал он. — «Я всегда старался подчеркнуть это в своих произведениях… Не думаю, что можно заставить всех людей любить друг друга, но мне очень хотелось бы уничтожить ненависть между людьми…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.