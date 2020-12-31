4 января 2021

Послушайте, друзья мои, вы даже представить себе не можете, как я порой завидую американцам. В силу недолговечности своей истории (ну, что такое несколько столетий по сравнению, к примеру, с многовековой историей Украины!) они научились глубоко ценить и ярко отмечать традиции народов, представители которых переселились в Америку из разных концов света.

Вот, скажем, сегодня в США отмечается Национальный день спагетти (National Spaghetti Day). Казалось бы, какое отношение к Северной Америке имеет национальное итальянское блюдо, появившееся в Неаполе в начале 19-го века? А такое, что миллионам итальянцев, эмигрировавших в разное время в Штаты, удалось на новой для себя родине привить новые для других переселенцев вкусы. Да так, что любимое всеми макаронное изделие на определённом этапе даже было возведено в ранг национального блюда одного из крупнейших государств мира!

А мы тут со своим борщом никак разобраться не можем. Недавно дошло до того, что мишленовские эксперты отнесли борщ к традиционным блюдам русской кухни. Можете себе такое представить?! Борщ, родившийся на украинской земле задолго до появления первых упоминаний о Московском княжестве лучшие в мире ресторанные эксперты с барского плеча отнесли к российскому культурному наследию?! Да, потом они, конечно же, во всём разобрались, принесли украинцам свои извинения и подтвердили, что украинский борщ таки никакого отношения не имеет к русским щам, рассольникам и тому подобному. Но всё это из-за чего происходит? Из-за того, что сами украинцы так до сих пор и не научились ценить того, что им оставили предки.

В Украине и сейчас ещё продолжаются споры по поводу того, считать ли борщ культурным наследием нации. А петиция к президенту с просьбой объявить в стране ежегодный Национальный день борща так и не набрала необходимого для рассмотрения этого вопроса количества голосов…

Но вернёмся к спагетти. Своим названием они обязаны неаполитанскому кулинару Антонио Вивиани, который прозвал их так в 1842 году за схожесть с отрезками шпагата (итал. spago). В итальянском городе Понтедассио есть Музей спагетти, в котором хранится нотариальный акт от 4 февраля 1279 года, подтверждающий существование кулинарного изделия из теста под названием «макаронис».

А в соседнем с Неаполем городке Граньяно, в котором ежегодно проводится «праздник макарон», найдены документы, датированные 1502-м годом, в которых подробно описывается рецепт приготовления «маккарони», которые впоследствии стали одним из самых популярных в мире блюд и одним из символов Италии. Кстати, десятки итальянских фабрик по производству макаронных изделий, сосредоточенные в районе Граньяно, поставляют на рынки Америки, Европы и Азии до трёх миллионов тонн своей продукции ежегодно. Специалисты подсчитали, что если все проданные за год спагетти выстроить в одну линию, то они опоясали бы Землю девять раз!

Существует свыше 10 тысяч разновидностей соусов, с которыми спагетти подаются на стол. В Тоскане визитной карточкой является спагетти с большим количеством мясного фарша. На островах Сицилия и Сардиния к спагетти предлагают морепродукты: рыба, каракатицы, кальмары, моллюски. В историческом квартале Рима Трастевере популярны спагетти с соусом «путтанеска» — из маслин, каперсов, анчоусов и помидоров. Ну, а в Штатах сегодня чаще всего будут готовить спагетти по-американски — с маленькими мясными фрикадельками, которые сначала варятся, а затем обжариваются в растительном масле с луком и чесноком и заливаются томатным соком…

Всё! Больше не могу описывать эту вкуснятину. Уже самому хочется всё бросить и взяться за приготовление спагетти. Пожалуй, так и поступлю.

А пока всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.