«Видел многих слуг народа»: Омелян отдохнул в Занзибаре

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, который встретил Новый год в Занзибаре, сообщил, что видел на острове многих депутатов из «Слуги народа» и госслужащих

«Занзибар: хроники туриста. Занзибар — это далеко. Первые люди, найденные на Занзибаре, прибыли туда более 2 тысяч лет назад.

Занзибар — центр работорговли в Восточной Африке, где несчастных рабов африканцев собирали и откуда отправляли на плантации. Португальцы, арабы, англичане, работорговцы, пираты причудливо уживались и уступали друг другу.

Рабство отменили по прозаической причине, а не из-за любви к человечеству — прагматические британцы подсчитали, что во время механизации содержание экспедиций и рабов стоит гораздо больше, чем почасовая оплата наемного работника или его месячная зарплата.

Занзибар — остров, где произошла короткая война в истории человечества — 38 минут. Именно столько длилось от объявления войны султаном до ее прекращения после обстрела британцев.

Занзибар — место, где похоронено сердце уважаемого африканцами великого шотландца, миссионера и исследователя Дэвида Левингстона.

Занзибар не требует вакцинации и даже теста на коронавирус. Они считают, что есть более серьезные болезни. Это остров бедных, но счастливых и очень благонравных людей. Беззаботная жизнь, Hakuna Matata — это когда у тебя зарплата 50 долларов в месяц и есть пальма, которая прокормит твою семью с 10−12 детей летом и зимой. И тебе этого достаточно.

Они с исключительным уважением относятся к собственным президентам. Один заботился о медицине и образовании, другой пообещал сделать дороги. Образование обязательно, но учатся не все: дорого, не у всех есть средства оплатить обязательных 9 долларов США в год за обучение ребенка. Зато все учат три языка: родной, английский и один иностранный на выбор. Дороги построили китайцы, но их немного, только переехать остров.

Сервис неприхотлив, местами часто напоминает наши 90-е, однако всегда с улыбкой, хотя жизнь и тяжелая. Зато, остров чистый — экология и переработка отходов вбивается в головы с детства. Электроэнергия очень дорогая — часто стоимость аренды жилья равна стоимости уплаченного электричества. Поэтому, преимущественно, жизнь начинается с восходом солнца в 6:30 и заканчивается в 19:00, когда солнце заходит за горизонт. Исключение — отели.

Итальянцы уже здесь и контролируют многие бизнесы, не допуская других — Коза Ностра. Пока Италия охвачена карантином, приехали многие россияне, которые проклинают Путина за войны и уверены, что Навального отравили российские спецслужбы. Только проблема России, по их мнению, что у них нет нации и все терпят. А вот Украине повезло — мы монолит и идем в Европу.

Относительно отдыха: прекрасный климат, фантастический океан, вкусная еда, доброжелательные люди.

И для фанатов Queen — место рождения солиста группы Фредди Меркьюри.

Для эксклюзивного отдыха — вблизи Занзибара есть единственный частный остров Билла Гейтса, куда приглашают только избранных.

Из достопримечательностей — центральный собор, построенный на месте разрушенного невольничьего рынка. Говорят, когда собор уже был почти готов, архитектор попросил рабочих завершить работу без него и отбыл на материк к своему другу Дэвиду Левингстону. Вернувшись, он увидел, что рабочие установили колонны вверх тормашками.

Никогда никому не доверяйте работу своей жизни.

Несмотря на то, что на пляжах Занзибара видел многих «слуг народа» и госслужащих, дома лучше.

Борисполь встретил запахом Бортнической станции до сих пор отсутствующей аэрации, но дом — это дом. Ничто не может остановить реформ, время которых пришло", — написал Омелян в Facebook.

Напомним, ранее бывший министр высказался по поводу спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.



Фото Facebook/Volodymyr Omelyan













Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

848

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter