Относительно Разумкова: «он – скучный... Еще один кремлевский проект провалится»

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что «олигархи и Москва» решили сделать ставку не на «эксцентричного» Зеленского, а на «soft power» от спикера Рады.

«Стране нужен Разумков… Ну, что же, маски сброшены, — пишет Владимир Омелян на своей страничке в соцсетях. — Олигархи и Москва, трезво оценив перспективы Зеленского и понимая, что весной 2021-го его реальный рейтинг поддержки будет составлять 5−7% в антирейтинге около 80%, спешно вытаскивают консервы номер 2 — спикера парламента Разумкова.

Вместо эпатажного, эксцентричного, «всем все», медлительного и пустого Зеленского предлагается альтернатива, которая, по мнению пророссийских политтехнологов, будет соответствовать ожиданиям электората: взамен хаоса и кризиса приходит «soft power», лозунгом которой будет: «Мы будем делать все медленно, но правильно, будет непросто, но обещаем учесть интересы всех».

А на самом деле, если в 2019—2020 годах воровали быстро и много, то теперь хотят воровать медленнее, но еще больше.

Очевидно, ожидая сегодняшнее интервью Разумкова на «Украинской Правде» «а вот и я», яркий защитник Зеленского Сергей Лещенко вчера делает десятиминутный выпуск на «24 канале», где откровенно называет Разумкова — Тимошенко у Ющенко или Гройсманом у Порошенко, обвиняет в неблагодарности и коварстве.

Ну что же, с 2021-го попытаются снять новый сезон «Слуги Народа», где состоится попытка резкой замены главного героя. Такое когда-то пытались сделать с последним сезоном «Карточного домика», который начинается со сцены с хладнокровной вдовой Фрэнка Андервуда у могилы своего мужа. Но хорошего президента из нее не получилось, сериал закрыли.

Хочется по человечески посоветовать Елене Зеленский все же поговорить со своим мужем о будущем. Не об послезавтра, а о 2021-м. Ведь друзья уже не друзья, врагов куча, любовь народная переходит в ненависть из-за того, что обещания не выполнены и изменений нет. Ситуация тревожная, на самом деле. Здесь уже не о втором сроке идет речь, а как с первого тихо досрочно соскочить, чтобы дети смогли с отцом, а не передачи носить…

По Разумкову: он — скучный. Деньги ему дадут, а результата не будет. И это хорошо, еще один кремлевский проект провалится.

Кстати, не советую записывать отдельное новогоднее обращение с трибуны парламента. Получится «фальцет»…

P. S. Жаль, что у Разумкова никто не спрашивает, насколько этично содержать сеть ломбардов и заниматься ростовщичеством, особенно во времена кризиса".

Фото Дмитрия Разумкова из соцсетей.

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