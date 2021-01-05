«Пусть тебе там будет светло, Женя Котенко»: коллега погибшего прокурора рассказала о нем

Советник по национальным коммуникациям в Антикоррупционной инициативе ЕС Евгения Сливко вспомнила, как ей работалось с Евгением Котенко в Главной военной прокуратуре.

«Почти каждый день, работая в ГВС, мне надо было забегать к тебе в кабинет. Без твоего подписи — никуда. Калейдоскоп событий и хаос никогда не мешал тебе спокойно и неторопливо объяснять мне детали уголовных производств и напоминать об обязательном перерыв на обед!», — написала Евгения Сливко в своем Facebook о Евгении Котенко, начальника отдела обращений граждан Офиса Генпрокурора, бывший старший помощник военного прокурора Анатолия Матиоса. Ее коллега недавно погиб на Черниговщине.

«Помню, как в день ВСУ, вы все надели свою форму военных прокуроров. Ты был в ней счастливым, это точно… Я хотела попросить фото с вами, но постеснялась, потому что на таких мужчин просто хотелось смотреть и гордиться. Я запомню тебя именно таким: в форме и с улыбкой.

Ты, Женя, наверное, дал последний мощный урок в моей жизни — быть честной с людьми здесь и сейчас, а главное, говорить им вовремя, насколько они важны.

Знаю, что тебя любили все коллеги, а некоторые прямо говорили: «Если что-то не так, то забегай к Жене, он все знает»…

Несколько дней я думала, что новость о твоем уходе — это чья-то неудачная и жестокая шутка, но небо решило иначе…

Пусть тебе там будет светло, Женя Котенко".

Сочувствую близким.

Фото: pixabay.com

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

341

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter