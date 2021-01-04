12 января 2021

На днях стало известно о том, что на первое место в списке самых богатых людей планеты вышел Илон Маск. Не берусь утверждать, что это событие напрямую связано с именем человека, чей день рождения сегодня отмечается во многих странах мира, но то, что космических успехов Маска без научных разработок этого человека могло не быть, позволю всё-таки допустить. Речь сегодня у нас пойдёт о Сергее Павловиче Королёве, родившемся в Житомире в ночь на 12 января 1907 года в семье простого школьного учителя. Правда, поскольку родители вскоре развелись, воспитанием мальчика вынужден был заниматься дедушка по маминой линии, проживавший в Нежине. Именно там Серёже Королёву суждено было стать свидетелем полёта аэроплана, которым управлял к тому времени уже знаменитый лётчик Сергей Уточкин. Это событие настолько впечатлило мальчишку, что ни о чём другом, кроме стремления летать, он даже не помышлял. Вот только до исполнения своей мечты ему пришлось пройти через тяжелейшие, а порой и просто страшные испытания.

До поступления в Киевский политехнический институт, где на механический факультет начали набирать будущих авиационных инженеров, Королёву довелось поработать и плотником, и кровельщиком, и токарем на заводе. Да и во время учёбы в КПИ ему приходилось и газеты разносить, и грузчиком подрабатывать, и тем же кровельщиком. Денег катастрофически не хватало на самые необходимые вещи. Но сбить с избранного пути все эти «мелочи жизни» его, конечно же, не могли. После окончания института Сергей, наконец-то, занялся практической работой по специальности. Сначала в Центральном аэродинамическом институте, а затем и в только что организованном Реактивном НИИ.

Репрессии, захлестнувшие в 1930-е годы весь Советский Союз, не обошли стороной и талантливого молодого руководителя отдела ракетных летательных аппаратов. Но ни арест, ни голод и цинга в первых советских концлагерях на Колыме не смогли сломить волю Королёва. Он упорно шёл к своей цели. Кстати, расчёты первой своей радиоуправляемой ракеты он делал на шершавой стене лагерного барака…

Возвращение в Москву в 1940 году ни к чему хорошему не привело. Осенью того же года его снова приговаривают к 8 годам тюрьмы и направляют в закрытое ЦКБ (Центральное конструкторское бюро), которым руководил Туполев. Работа продолжалась в этих, по сути, застенках. А уже в 1946 году Королёв был назначен главным конструктором по созданию комплексов автоматически управляемых баллистических ракет дальнего действия в НИИ реактивного вооружения. Под его руководством были созданы первые баллистические и геофизические ракеты. Сконструированная им ракета 4 октября 1957 года вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли.

Именно с этого момента началась эра практической космонавтики. Ну, а 12 апреля 1961 года коллектив, возглавляемый уже академиком Королёвым, осуществил успешный запуск первого в истории человечества пилотируемого космического корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту.

Сергей Павлович всю свою короткую, но необыкновенно яркую жизнь мечтал осуществить высадку космонавтов на Марсе. Под его руководством были осуществлены запуски межпланетных зондов, отравленных к Луне, Венере и Марсу. К сожалению, стать свидетелем покорения землянами Красной планеты ему так и не довелось. Но то, что запланированные в ближайшее десятилетие пилотируемые полёты на Марс станут вполне реальными, уже нет никаких сомнений. И в их успехе тоже будет частичка научных разработок, сделанных в своё время нашим гениальным земляком…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.