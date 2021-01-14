«Маразм крепчал, дубински гнулись»: Мокрик «уничтожил» реверанс Ермака перед США

Журналист Данило Мокрик не понимает, почему разбираться с американскими санкциями против «слуги народа» Дубинского взялся глава Офиса президента. У Андрея Ермака нет на это ни оснований, ни полномочий

Маразм крепчал, Дубински гнулись. Сначала советник Ермака Подоляк заявляет, что не президентское это дело — комментировать санкции Дубинского. Пусть фракция комментирует, говорит Подоляк.

Проходят считанные часы — и санкции Дубинского комментирует сам Ермак, глава Офиса президента. А дальше — и Офис президента от своего имени. Официально.

Хотя каким боком Офис президента к комментированию Дубинского — вообще неясно.

«Офис президента сделает все, что в его силах, для того, чтобы ответственные за вмешательство в выборы в США были привлечены к ответственности». Что «в силах» сделать в Офисе президента? Ничего. НИ-ЧЕ-ГО. Офис президента даже не имеет полномочий прилагать усилия в этом направлении!

Вот уж уместный комментатор, что да, то да.

Молчит о Дубинском сам главный агитатор за «слуг народа» на всех выборах — Владимир Зеленский. Молчит партия «Слуга народа», которую Дубинский представляет в Верховной Раде и стоит во главе Киевской областной партийной организации. Молчат все, кто должен говорить. Ермак говорит.

Фото president.gov.ua

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