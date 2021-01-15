«Вспомнила, как вытаскивала папку, провалившегося в сугроб»: Швец о здоровом образе жизни

Главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец показал, как в 7-ми градусный мороз бегает босиком по первому снегу

«Это видео моя младшая дочка Анечка сделала сегодня ранним утром по собственной инициативе.

Очевидно, вспомнила, как лет семь назад, во время поездки в Финляндию, вытаскивала своего папку, выбежавшего голяком на морозную улицу и провалившегося в сугроб, як у нас кажуть, по самі вінця…

В этот раз всё обошлось благополучно. Никто никуда не провалился. И после короткой пробежки по снегу отправился проплывать свой очередной (пять тысяч пятьсот какой-то там) километр.

Всем, друзья мои, желаю крепкого здоровья, удачи и хорошего дня!" — написал Александр Ефимович и опубликовал видео утренней пробежки по белому ковру.

Фото скриншот видео

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