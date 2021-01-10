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«Фарфоровые» истории
18 января 2021
ТАНЦУЮЩИЙ АЦТЕК
ТАНЦУЮЩИЙ АЦТЕК
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1984
Скульптор: Vicente Martínez
Высота: 65 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Сегодня свой 66-й день рождения отмечает Кевин Майкл Костнер. Да-да, тот самый Костнер, ставший известным после фильма «Неприкасаемые», знаменитым после фильма «Телохранитель» и легендарным после фильма «Танцующий с волками». Родившись в семье простого калифорнийского инженера-электрика, Кевин и мечтать не смел об актёрской карьере. Поступив по настоянию родителей в университет в Фуллертоне, он отныне должен был всё своё время посвящать изучению маркетинга и финансов. Он так и делал, не желая обмануть родительских надежд, на него возлагавшихся. Правда, оставались ещё длинные вечера и ночи. И вот они уже были посвящены игре в любительском театре.

Продолжалось это очень долго. С утра — учёба в университете, после обеда — подработки в качестве и водителя грузовика, и туристического гида, и даже подсобника на рыболовецком судне. Но с мечтой стать большим и настоящим актёром Костнер не расставался ни на минуту. И пять ночей (!) в неделю были отданы им урокам актёрского мастерства. После участия в съёмках дурацкой комедии «Дикий пляж» Кевин получил первую серьёзную роль в картине «Большое разочарование». Название фильма стало пророческим для начинающего актёра. Все сцены с участием Костнера оказались провальными.

Режиссёру пришлось их вырезать, оставив лишь эпизод, где умерший герой Костнера лежит в гробу… Но уже в следующем фильме «Сильверадо», в котором Кевин сыграл отважного героя на верном коне, он был замечен и критиками, и продюсерами. Так что, когда на экраны вышла картина «Неприкасаемые» с Кевином Костнером, Робертом Де Ниро и Шоном Коннери в главных ролях, о Костнере начали говорить как о новой восходящей звезде Голливуда.

Скопив приличную сумму денег, Костнер решает поставить свой первый фильм в качестве режиссёра. И в 1990 году снимает «Танцующего с волками», где, к тому же, играет главную роль — американского офицера, сумевшего наладить диалог с индейцами племени лакота. Критики отметили, что эта картина едва ли не впервые показала жизнь коренных жителей Северной Америки по-настоящему правдиво. Режиссёрский дебют Костнера был ошеломляюще успешным. Фильм, заработав 180 миллионов долларов, получил аж 7 «Оскаров»!.. Ну, а потом был «Телохранитель», в котором Костнер сыграл вместе с Уитни Хьюстон.

Миллионы женщин влюбились в этого надёжного и красивого молчуна. О таком возлюбленном можно было только мечтать. Вот они и мечтали, глядя на Кевина Костнера. Последовавший за этим фильм «Робин Гуд: Принц воров» только усилил восхищение публики игрой актёра. И он, по большому счёту, уже плевать хотел на то, что профессиональное сообщество сочло картину провальной. Более того, Британская киноакадемия BAFTA присудила Костнеру «Золотую малину» за худшую мужскую роль. Кстати, эта «Малина» была уже второй в его карьере — первую он получил в качестве режиссёра, поставившего фильм «Водный мир».

Сегодня он пребывает в превосходной и физической, и творческой форме. Он продолжает работать. Буквально на износ. Он продолжает регулярно производить на свет не только фильмы, но и красивых деток. К трём детям от первого брака с подругой детства Синди Сильвой он завёл ещё троих после женитьбы на Кристин Баумгартнер. Он по-прежнему и чувствует себя, и воспринимается всеми вокруг как отважный герой на белом коне. «Я счастлив, — говорит Костнер. — Да, может быть, я не горжусь некоторыми своими поступками и результатами, но знаю, что все решения в своей жизни я принимал самостоятельно. И я считаю, что это единственный верный способ достойно прожить свою жизнь…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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