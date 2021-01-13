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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1971
Скульптор: Antonio Ruiz
Размер: 45×33 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Его имя сегодня будут вспоминать едва ли не все, кто имеет отношение к кинематографу. Потому что именно в этот день ровно 100 лет назад в провинциальном итальянском городке Римини родился мальчик, которому судьба уготовила славу всемирно известного кинорежиссёра. Правда, жизнь столь часто посылала ему испытания, что другой бы уже лучше десять раз смирился и оставил бы в покое свою недоступную мечту. Но Федерико Феллини был не из тех, кто так просто сдаётся. Да, он шёл к своей цели долго. Может быть, даже очень долго. Но это ведь как ещё смотреть. Другие порой идут, идут — и никуда, по сути, так и не приходят. А у него всё получилось так, что лучше, кажется, и не бывает.
Он начинал свою трудовую деятельность журналистом. Потом кем только не был — и страховым агентом, и карикатуристом, и даже оформителем витрин. Поступив — в угоду родителям — на юридический факультет Римского университета, он вскоре сбежал оттуда. Потому что это всё было не его. Его могло быть только кино. И он шёл к своей мечте, преодолевая одно испытание за другим. С молодой женой (будущей звездой мирового кино) Джульеттой Мазиной прятался в квартире её тётки от призыва в армию Муссолини. Затем, уже после освобождения Рима, открыл киоск и рисовал шаржи на американских солдат. От их заказов не было отбоя. Судьбе было угодно именно там познакомить Феллини с будущим классиком неореализма Роберто Росселлини. И в соавторстве с ним Федерико заработал первую номинацию на «Оскар» — на правах соавтора сценария к фильму «Рим — открытый город».
Первый из шедевров самого Феллини, картина «Дорога» с Мазиной в главной роли, увидел свет в 1954 году. Сразу после того, как супруги потеряли своего единственного сыночка Пьерфедерико, который прожил всего один месяц. И только возможность уйти с головой в работу позволила и самому Федерико, и Джульетте сохранить душевное равновесие. Фильм «Дорога» сделал Феллини и Мазину всемирно известными.
За «Дорогу» Феллини получил свой первый из пяти «Оскаров», собранных им за творческую карьеру. Следующие фильмы, поставленные гениальным режиссером, критики включат в список шедевров киноискусства. «8 ½», «Город женщин», «Джинджер и Фред», «Ночи Кабирии», «Амаркорд» стали классикой кино.
Картина «Сладкая жизнь» с Марчелло Мастроянни поначалу вызвала гнев Ватикана и острые нападки цензоров и критиков. Но за этим последовал огромный зрительский интерес, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах и четыре номинации на «Оскар». Именно этот фильм обогатил и английский, и многие другие языки словами «папарацци» и «дольче вита» (так на итальянском звучит название фильма).
Нелегкие жизненные испытания не могли не сказаться на здоровье великого режиссёра. 31 октября 1993 года, на следующий день после 50-й годовщины их с Мазиной свадьбы, Феллини ушёл в мир иной. Всего через пять месяцев супруга последовала за главным в её жизни человеком. Похоронили их в родном городе режиссёра — в Римини. Там же, в Римини, местный аэропорт вскоре был назван именем Федерико Феллини.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
- Скажите, Гершкович Семен Семёнович тут проживает? - Ну, это смотря, по какому вопросу...
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