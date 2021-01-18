21 января 2021

Если бы мне вдруг взбрело в голову перечислить в этой публикации все почётные звания и прочие заслуги Хосе Пласидо Доминго Эмбиля, боюсь, что ни у кого из вас, друзья мои, просто не хватило бы терпения дочитать сей длинный список до конца. Пласидо Доминго, которому сегодня исполняется 80 лет, безусловно, по праву считается одним из лучших в мире оперных певцов и дирижёров. За свою карьеру на сценах самых знаменитых театров в разных странах он исполнил 150 ведущих партий. Он выступил более чем в 3900 представлениях. Он сделал записи около ста полноценных оперных спектаклей. Он 21 год подряд открывал сезоны в Метрополитен-опера, побив рекорд великого Карузо. За один только год (2012) он провёл 80 выступлений — в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, Мадриде и Монте-Карло, Мюнхене и Мехико, Вене и Киеве, Бахрейне и Стокгольме… В июле 2003 года в Лондоне Пласидо Доминго сделал то, чего до него не удавалось сделать никому более — в дневном представлении оперы «Паяцы» Леонкавалло Доминго солировал на сцене, а в вечернем представлении той же оперы — дирижировал постановкой из оркестровой ямы!

Ему в детстве была уготована судьба артиста. И никого более. Родители мальчика, родившегося в Мадриде, вскоре переехали в Мексику. Они были известными исполнителями сарсуэлы — комедии, состоящей из песен, танцев и разговорных диалогов. Так что, когда на сцену созданного ими в Мехико небольшого театра впервые вышел 8-летний Пласидо, это никого не удивило. Правда, тогда он играл на пианино, а уже петь он научился несколько позже, закончив консерваторию. У него многое в жизни происходило гораздо раньше, чем у многих его сверстников. В 16 лет он в первый раз женится. В 17 впервые выступает в оперной постановке «Риголетто» в родительском театре. В 18 дебютирует на большой сцене — в партии Борсы в той же опере «Риголетто» в Palacio de Bellas Artes в Мехико. В 21 он женится вторично и через несколько лет к ребёнку от первого брака прибавляются ещё двое деток от второго. Для того, чтобы прокормить семью, приходится много работать. Но это вовсе не пугает молодого талантливого певца и дирижёра. Даже наоборот, это всё больше приносит ему удовольствие. И успех. И славу. И деньги.

Ему рукоплещет самая искушенная публика в лучших театрах мира. Им восхищаются миллионы зрителей крупнейших и престижнейших спортивных состязаний. На чемпионатах мира по футболу 1990, 1994, 1998 и 2002 годов Пласидо Доминго вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом проводит ставшие легендарными концерты трёх самых знаменитых теноров мира. А в 2008 году Доминго выступает на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

Была, правда, в биографии великого певца и неприятная страница. Да не одна. В августе 2019 года против Доминго было выдвинуто коллективное обвинение в неоднократных сексуальных домогательствах. В феврале 2020 года американская гильдия музыкантов по результатам независимого расследования пришла к выводу о том, что Доминго на протяжении многих лет, злоупотребляя своим служебным положением творческого руководителя ряда оперных театров и симфонических оркестров, склонял женщин к действиям сексуального характера. Доминго в ответ принёс извинения этим женщинам и выразил «глубокие сожаления о содеянном»…

В марте прошлого года певец переболел коронавирусом. Но, несмотря на возраст и перенесённый недуг (ранее он пережил ещё и тяжёлую операцию, связанную с раковым заболеванием), Пласидо Доминго продолжает активную концертную деятельность. На радость многочисленным поклонникам его таланта. И себе в удовольствие…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.