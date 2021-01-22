«Я выйду за человека, которого очень сильно люблю»: жена Навального о муже и митинге 23 января

Жена российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия назвала своего мужа талантливым политиком, бесстрашным и отважным человеком, который никогда не сдается

«Мне в жизни очень повезло дважды. Это как выиграть в лотерею — два раза за один день.

22 года назад я встретила не только настоящую большую любовь, но и лучшего друга. Мы с Алексеем познакомились, когда нам было по 22.

И несмотря на то, что мы ровесники, он сразу стал для меня жизненным ориентиром. Он сильный, решительный, мудрый и порядочный. Он всегда на стороне правды. А еще он невероятно отважный.

Ровняясь на него все эти годы, я не могу вести себя иначе.

В субботу 23 января я выйду на центральную улицу Москвы. За себя, за него, за наших детей, за ценности и идеалы, которые мы разделяем. Я выйду за человека, который помог мне стать тем, кто я есть. Я выйду за удивительного, очень талантливого политика, который делает Россию лучше вопреки всему. Я выйду за парня, который смешно шутит в твиттере и делает классные расследования. Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что никогда не сдается.

Я выйду за человека, которого очень сильно люблю.

Уже 22 года абсолютного счастья. Леша, ты моя родная душа. И я буду за тебя всегда бороться!", — написала Юлия Навальная в Instagram.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

239

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter