25 января 2021

Пожалуй, вряд ли найдётся среди нас человек, которому не приходилось бы сталкиваться с проблемами, кажущимися неразрешимыми. Они порой висят над нами, как Дамоклов меч, на протяжении долгого времени, становясь едва ли не хроническими. Они не позволяют думать ни о чём другом. И, не разрешаясь годами, только отнимают силы от чего-то более важного. И тогда ситуация начинает казаться уже просто безвыходной. Как история с чемоданом без ручки. Помните? Когда и нести тяжело, и выбросить жалко.

Сегодня, в традиционный День студентов, мне вспомнился старый психологический эксперимент, проведенный в университетской аудитории одним умудрённым жизненным опытом профессором.

Он долго держал в поднятой руке пустой стакан из толстого стекла. Потом, когда студенты, наконец, затихли, осторожно спросил:

- Кто скажет, сколько этот стакан весит?

- 100 граммов! 150! 200! — громко предлагала свои варианты ответа аудитория.

- Вообще-то я и сам точно не знаю, сколько он весит, — признался профессор. — Я попробую вопрос несколько изменить. Что случится с весом этого стакана, если я в таком же положении продержу его минут 10?

- С весом стакана не произойдёт ничего особенного, — уверенно заявил староста курса. — Вес не изменится никак. А вот рука ваша может устать.

- Верно, — согласился профессор. — А если я продержу стакан полчаса?

- Ваша рука может сначала просто онеметь, а потом возникшая в мышцах боль может её даже парализовать… И тогда вас придётся отправить в больницу, — под сдержанный хохоток аудитории предположил студент.

- Хорошо, — продолжал профессор. — Однако изменится ли за это время вес стакана? Нет? Тогда отчего же появится невыносимая боль в руке?

Студенты молчали, очевидно, ожидая какого-то подвоха в следующем вопросе.

- Может быть, вы подскажите, что мне нужно было сделать для того, чтобы избавиться от боли?

- Да просто опустить этот стакан, — предположил кто-то. — Вот и всё…

- Вы абсолютно правы! — воскликнул профессор. — То же самое происходит и с жизненными проблемами, периодически переживаемыми каждым из нас. Одно дело какое-то время держать их в голове, пытаясь найти правильное решение. И совсем другое дело, когда, видя, что ситуация заходит в глухой угол, продолжать думать о них. Тогда-то и появляется боль, которая со временем может стать невыносимой. Если вы в этот момент не найдёте в себе силы «опустить стакан», неразрешимость ситуации способна вымотать вас окончательно, отнять все силы, не позволить заниматься ничем больше… Подумайте об этом.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.