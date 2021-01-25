«Случай на Мальдивах»: Семен Слепаков помог Навальному, «чем смог»

Российский артист и продюсер Семен Слепаков новым стихотворением отозвался на протесты, которые прошли в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального

В субботу, 23 января, в России люди вышли на митинги в поддержку одного из лидеров оппозиционного движения Алексея Навального. Акции сопровождались задержаниями и избиениями полицией их участников. Шоумен Семен Слепаков о происходящем на родине с далеких Мальдив.

«Лежу я себе на Мальдивах,

Здесь солнце и белый песок

И много рыбешек красивых,

И уровень жизни высок.

И все о@ительно дома —

Квартирка и дача в снегу

Лежи и кайфуй себе, Сема!

Но я кайфовать не могу!

Ведь, совесть терзает мне душу

Она говорит — как же так?

Свою, сука, жирную тушу

Ты в зеркале видел, мудак?

Лежишь тут в отелях элитных

И греешь передний рюкзак,

А там активистов избитых

Гвардейцы ведут в автозак!

Супруга подарок оральный

Под пальмою дарит тебе,

А там с супостатом Навальный

Сошелся в неравной борьбе!

И вот я сижу на Мальдивах,

Сижу! Не лежится уже!

И сам себе стал я противным

И мерзким кажусь в неглиже.

Не радуют солнце, бл@дь, море

И @ный этот песок

Вокруг столько лажи и горя!

И кто я? Говна я кусок!

И вот я уже пред ноутбуком

Над клавишей палец занёс —

Сейчас покажу этим сукам,

Устрою им адский разнос!

Щас вдарю по этим уродам!

К х@м апероль и минет!

Хочу я быть вместе с народом!

Важней ничего в жизни нет!

Создам я такое творение,

Что пол содрогнется в Кремле!

Не просто, блядь, стихотворение,

А светоч в полуночной мгле!

Оно станет скрепой, основой,

И новой заставкой в «Вдуде»

И вместо последнего слова

Читать его будут в суде!

И взрослые будут и дети

Кричать его на площадях,

И женщины строки писать будут эти

На голых красивых грудях!

Менты побросают дубинки

И крикнут — да, @б вашу мать!

Мы ж добрые парни из русской глубинки!

И Соболь начнут обнимать.

И власть, ох@в от такого,

Стишок запретит мой тогда,

Но это эффекта не даст никакого,

Ну, собственно, как и всегда!

Читать его станут подпольно

И в тюрьмах писать молоком,

И распространять среди всех недовольных,

И в задницах прятать тайком.

И как-то прочтет его Путин

И скажет — ну, Сёма, порвал.

На редкость всё верно по сути

И слог выше всяких похвал!

Мне быть у руля смысла нету!

И вправду, чего я тяну?

Возьму у Рогозина завтра ракету —

И жить улечу на Луну…

Когда я проснулся — стемнело,

Шумел за забором бамбук

Под солнцем спина обгорела

Почти разрядился ноутбук

И в созданном вордовском файле

Написано было «блромбрблом» —

Должно быть, когда засыпал я,

Нажал эти буквы @лом.

И кожа чесалась от соли,

И не было больше идей,

Хотелось минет, апероля,

И в комнату лечь под кондей".

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