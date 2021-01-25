«Случай на Мальдивах»: Семен Слепаков помог Навальному, «чем смог»
Российский артист и продюсер Семен Слепаков новым стихотворением отозвался на протесты, которые прошли в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального
В субботу, 23 января, в России люди вышли на митинги в поддержку одного из лидеров оппозиционного движения Алексея Навального. Акции сопровождались задержаниями и избиениями полицией их участников. Шоумен Семен Слепаков о происходящем на родине с далеких Мальдив.
«Лежу я себе на Мальдивах,
Здесь солнце и белый песок
И много рыбешек красивых,
И уровень жизни высок.
И все о@ительно дома —
Квартирка и дача в снегу
Лежи и кайфуй себе, Сема!
Но я кайфовать не могу!
Ведь, совесть терзает мне душу
Она говорит — как же так?
Свою, сука, жирную тушу
Ты в зеркале видел, мудак?
Лежишь тут в отелях элитных
И греешь передний рюкзак,
А там активистов избитых
Гвардейцы ведут в автозак!
Супруга подарок оральный
Под пальмою дарит тебе,
А там с супостатом Навальный
Сошелся в неравной борьбе!
И вот я сижу на Мальдивах,
Сижу! Не лежится уже!
И сам себе стал я противным
И мерзким кажусь в неглиже.
Не радуют солнце, бл@дь, море
И @ный этот песок
Вокруг столько лажи и горя!
И кто я? Говна я кусок!
И вот я уже пред ноутбуком
Над клавишей палец занёс —
Сейчас покажу этим сукам,
Устрою им адский разнос!
Щас вдарю по этим уродам!
К х@м апероль и минет!
Хочу я быть вместе с народом!
Важней ничего в жизни нет!
Создам я такое творение,
Что пол содрогнется в Кремле!
Не просто, блядь, стихотворение,
А светоч в полуночной мгле!
Оно станет скрепой, основой,
И новой заставкой в «Вдуде»
И вместо последнего слова
Читать его будут в суде!
И взрослые будут и дети
Кричать его на площадях,
И женщины строки писать будут эти
На голых красивых грудях!
Менты побросают дубинки
И крикнут — да, @б вашу мать!
Мы ж добрые парни из русской глубинки!
И Соболь начнут обнимать.
И власть, ох@в от такого,
Стишок запретит мой тогда,
Но это эффекта не даст никакого,
Ну, собственно, как и всегда!
Читать его станут подпольно
И в тюрьмах писать молоком,
И распространять среди всех недовольных,
И в задницах прятать тайком.
И как-то прочтет его Путин
И скажет — ну, Сёма, порвал.
На редкость всё верно по сути
И слог выше всяких похвал!
Мне быть у руля смысла нету!
И вправду, чего я тяну?
Возьму у Рогозина завтра ракету —
И жить улечу на Луну…
Когда я проснулся — стемнело,
Шумел за забором бамбук
Под солнцем спина обгорела
Почти разрядился ноутбук
И в созданном вордовском файле
Написано было «блромбрблом» —
Должно быть, когда засыпал я,
Нажал эти буквы @лом.
И кожа чесалась от соли,
И не было больше идей,
Хотелось минет, апероля,
И в комнату лечь под кондей".
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