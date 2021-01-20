26 января 2021

26 января 1905 года рабочими шахты «Премьер» в Южной Африке был найден самый большой и самый дорогой алмаз в мире. Его масса составляла 3106,75 карата (621,35 грамма), а размер соответствовал 100 на 65 на 50 мм. По мнению специалистов, алмаз являлся осколком очень крупного октаэдрического кристалла, который так и не был обнаружен. Камень получил название «Куллинан» — в честь владельца рудника Томаса Куллинана.

9 ноября 1907 года правительство английской колонии Трансвааль преподнесло «Куллинан» английскому королю Эдуарду VII в день его рождения. А уже король поручил огранку уникального алмаза знаменитой голландской фирме «I.J Asscher Diamond Company». Огранку решил самолично произвести основатель компании Йозеф Ашер, считавшийся лучшим огранщиком Европы. Рассказывали, что он обладал уникальным умением «открывать» камни. Для этого нужно было найти на поверхности алмаза точку, прошлифовав которую, можно было словно заглянуть внутрь алмаза. А затем следовало рассчитать всего лишь один удар, который позволил бы разбить камень по уже имеющимся в нём трещинкам и освободить его от посторонних включений. Изучая уникальный алмаз на протяжении нескольких месяцев (!), Ашер пришёл к выводу, что имевшиеся в нём трещины не позволят изготовить один огромный бриллиант.

И вот, наконец, наступил самый ответственный момент. В присутствии нескольких знаменитых ювелиров Йозеф Ашер нанёс на камень едва заметную царапину, приставил к ней стамеску и приготовился произвести решающий удар. Все вокруг замерли. И в этой абсолютной тишине удар молотком был произведён… Огранщик тут же потерял сознание. Все бросились сначала к камню, а затем уже к Ашеру. Он довольно быстро пришёл в себя, ведь всем стало понятно, что расчёт оказался точным. Овладев собой, Ашер произвёл ещё несколько ударов, в результате которых из «Куллинана» были окончательно получены 2 очень крупных блока, 7 средних и около ста мелких осколков чистейшей воды голубовато-белого цвета. На огранку полученных от «Куллинана» осколков ушло ещё два года. В результате из них было изготовлено 2 огромных, 7 крупных и 96 мелких бриллиантов, общая масса которых составила 1063,65 карата.

Несколько раз, бывая в лондонском Тауэре, мы с детьми обязательно посещали хранилище королевских драгоценностей, равных которому нет во всём мире. Так вот, именно там и хранятся практически все бриллианты, полученные от «разделки» легендарного «Куллинана». «Куллинан I» (или «Большая звезда Африки», 530,2 карата), имеющий 74 грани и каплевидную форму, украшает скипетр английского короля Эдуарда VII. До 1990 года он был самым крупным ограненным алмазом в мире (в 1990 году его превзошёл жёлто-коричневый бриллиант весом 547,67 карата, получивший в 1995 году название «Золотой юбилей»). «Куллинан II» (или «Вторая звезда Африки», 317,4 карата) располагается в короне Британской империи — под рубином «Чёрный принц». Остальные «Куллинаны», которых называют ещё «Малыми звёздами Африки», изготовленные в виде броши, использовались королевами и принцессами и как съёмные алмазные кулоны, и как собственно броши… Да и в наши дни нередко используются членами королевской семьи. Кстати, демонстрируемая для вас сегодня фарфоровая фигурка принцессы Дианы была привезена мною из Лондона. А принцесса Диана, как известно, толк в королевских бриллиантах знала.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.