«Профессор Бильченко не уважает страну, в которой живет»: студентка университета Драгоманова устроила скандал

Мария Прошковская подает заявление на свое отчисление из вуза по собственному желанию, поскольку руководство университета не реагирует на публичные высказывания профессора.

«Публичное заявление от меня, как студентки 1 курса магистратуры факультета философии и обществоведения (специальность культурология) Национального педагогического университета Украины имени Драгоманова, — пишет на своей страничке в социальных сетях Мария. — Прошу руководство университета отчислить меня по собственному желанию в связи с отсутствием реакции на события последних дней, связанные с публичными высказываниями профессора культурологии Евгении Бильченко.

Профессор Бильченко не уважает страну, в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны, считает войну России против Украины гражданской войной, демократически избранную власть — неонацистским режимом. Кроме того она публично заявляет о дружбе с Захаром Прилепиным, выступает на телеканалах «ДНР», Клименко и российском телевидении, где рассказывает о том, как ее здесь угнетают.

Прямо в Facebook заявляет также о том, что она вместе с руководством университета «подтирается жалобами», которые на нее поступают. И вопрос здесь не только в ее личной позиции, а еще и в том, что она довольно мягко, но системно промывает мозги студентам.

Излагая гуманитарные дисциплины философского направления, не трудно транслировать те или иные личные взгляды как истину. Достаточно посмотреть на YouTube ее лекции, что является частью учебной программы, на темы, связанные в современностью.

Я прошла Революцию достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на седьмом году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи.

В заключение могу сказать, что я против любых угроз, травли, оценок внешности или постановки виртуальных диагнозов, и госпожа Бильченко имеет право на любое мнение, кроме противоречащего законодательству Украины, как частное лицо, но как преподаватель вуза должна выбирать слова и уважать общество, в котором он живет.

P. S. Физически заявление подам завтра.

Слава Украине!"



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