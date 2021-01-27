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«Людей раздевали и расстреливали над обрывом, детей бросали без расстрела»: из архивов СБУ к Дню памяти жертв Холокоста

10:01 27 января 2021
Архивное фото

СБУ обнародовала свидетельские показания киевлянки, рассказавшей о массовых расстрелах евреев в Бабьем Яру в сентябре-октябре 1941 года

«Сегодня весь мир чтит память жертв Холокоста — одной из самых ужасных трагедий в истории», — говорится в Telegram-канале СБУ.

«Миллионы невинных людей были уничтожены нацистами, а сотни тысяч погибли в Бабьем Яру.

В документах, которые ныне хранятся в архиве СБУ, есть воспоминания киевлян, которые жили неподалеку от места страшных расстрелов.

Одна из них — Мария Луценко, которая проживала на ул. Мельникова (сегодня — ул. Ильенко).

Массовый расстрел евреев продолжался с 25 сентября по 10 октября 1941 года.

«Я видела, как людей раздевали и расстреливали над обрывом, детей бросали без расстрела … Однажды к нам во двор забежал подросток, весь в крови, просил дать ему воды. Он упал в овраг невредимым и после окончания расстрелов выбрался из-под трупов», — зафиксировано в ее показаниях.

Она также рассказала, как отступая, нацисты уничтожали доказательства преступлений.

«В августе 1943-го начали откапывать трупы, складывали вперемежку с дровами, обливали горючим и сжигали», — вспоминала киевлянка.

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