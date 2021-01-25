28 января 2021

Кто из нас в этот период затянувшейся коронавирусной пандемии не переживал волнений, связанных с ожиданием возможного заражения и всего того, к чему это может привести? Наверное, найдётся не так уж много людей, относящихся к этому легко и безразлично. Я уже не говорю о тех, кому пришлось на себе испытать и заболевание, и мучительный путь к выздоровлению или, не дай Бог, потерю родного человека, жизнь которого оборвал проклятый вирус. Все эти переживания в очередной раз обострили то, над чем каждый задумывался не раз, — размышления о последних часах, о вратах, через которые суждено пройти каждому. Разве вам не приходилось думать о том, как бы в то неизбежное время не стать обузой для близких людей? А если ещё и обузой беспомощной, но при этом понимающей всё, что с тобой происходит?..

Много лет назад знакомый врач рассказал мне одну историю, произошедшую то ли с ним самим, то ли с его коллегой. Уже и не припомню этого. Но мне навсегда запомнилось в его рассказе другое. И вы, мне кажется, поймёте, почему. К доктору на приём пришёл пожилой мужчина, которому следовало снять швы, наложенные на рану на левой руке. Сразу было заметно, что он куда-то очень спешил. Он постоянно поглядывал на часы, суетился, словно не находя себе места, и переспрашивал, много ли времени займёт процедура обработки заживающей раны. Пока доктор готовил инструменты, они успели разговориться. О том, о сём, о погоде, о жизни. Сняв повязку с руки пациента и убедившись, что процесс заживления идёт замечательно, доктор не удержался и спросил, куда так сильно может спешить немолодой уже человек утром рабочего дня.

- Мне необходимо подъехать в соседнюю больницу к жене. Я привык кормить её сам. У неё обнаружили болезнь Альцгеймера. И с каждым днём ситуация только ухудшается.

- Неужели она будет переживать, если вы немного задержитесь? — поинтересовался доктор.

- Вряд ли, — грустно ответил мужчина. — Она уже давно даже не понимает, кем я ей прихожусь.

- И вы всё равно каждое утро спешите к ней? Даже несмотря на то, что она не знает, кто вы?

- Это ведь не важно, знает ли она, кто я, или нет. Для меня важно то, что я знаю, кто она…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.