«Конец будет плохим для всех участников драки»: Кох о Путине, Навальном и неизбежной эскалации

Бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Альфред Кох, проживающий в Германии, отмечает, что в России назревает революционный взрыв, который снесет существующую власть

«Маятник репрессий закономерно качнулся в сторону усиления…

С самого лета Навальный и Ко атаковали Кремль по нарастающей. Апофеозом был арест Алексея, фильм про дворец и воскресные протесты по всей России.

Теперь власть начала контрнаступление. По законам маятника, репрессии по масштабу и воздействию на общество должны быть адекватны нанесенному власти ущербу. А он огромен.

Следовательно, эскалация неизбежна. И так этот маятник будет наращивать амплитуду до тех пор, пока не разнесет к е@ням всю конструкцию.

Власти бы чуть подумать и пропустить ход, чтобы снизить накал страстей, но нет… Внутренняя логика борьбы уже выше соображений здравого смысла.

Конец (как это уже было не раз) будет плохим для всех участников драки. Бенефициаром краха будет тот, кто сейчас еще не вышел на сцену и, вполне возможно, даже не подозревает, что рок уже определил его в победители…

Но остановиться никто не может: поздно, поезд несется на всех парах к финалу…", — пишет Кох.

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