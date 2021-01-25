29 января 2021

«Не жизнь, не богатство и не власть делают из человека раба, но лишь его привязанность к жизни, богатству и власти…» Так утверждал Будда. И, очевидно, он таки был прав.

29 января 2000 года 37-летняя американка Синтия Джей решила отметить свой день рождения как-нибудь по-особенному. Синтия работала официанткой в отеле «Монте-Карло» в Лас-Вегасе. Но, поскольку в тот день ей полагался выходной, она вместе со своим женихом Терри Бреннаном, который, кстати, работал барменом в том же отеле, решила провести праздничный вечер в казино. Быстро поужинав, парочка отправилась в зал игровых автоматов, которые принято называть «однорукими бандитами». На это абсолютно бесперспективное занятие Синтия решила выделить из своего скромного бюджета аж 30 долларов.

Автомат, перед которым они остановились, принимал ставки не меньше 3 долларов. Поэтому, мгновенно спустив 27 долларов, Синтия уже собиралась уходить, но потом, недолго думая, опустила в монетоприёмник ещё 3 «бакса». Дальше произошло невероятное: автомат начал сверкать всеми огнями радуги и звенеть на весь огромный зал. А на табло высветилось заветное слово «Джек-пот!» Поскольку этот «однорукий бандит» входил в специальную систему «Мегабакс», объединявшую капиталы 157 казино штата Невада, джек-пот, выпавший на долю счастливой официантки, составил 34 959 458 долларов! Этот выигрыш стал самым крупным за всю историю существования игровых автоматов в мире.

Но, как оказалось, это было только началом длинной и, к сожалению, не очень весёлой истории превращения Синтии Джей из официантки в миллионершу. Не сумев дозвониться матери, чтобы успеть первой сообщить ей о невероятной удаче, Синтия на лимузине, предоставленном руководством казино, тут же отправилась домой. В руках у неё был чек на сумму 1,4 миллиона долларов (остальные деньги ей выдали позже). Она так мечтала однажды совершить нечто такое, что помогло бы ей помочь маме и своим 8 братьям и сёстрам! И вот это, наконец, свершилось. Синтию начали узнавать на улицах. Через две недели они с Терри поженились. Каждый день начинался и заканчивался разговорами о том, как эти огромные деньжищи будут разделены между членами большой и дружной семьи… А ещё через два месяца случилась беда.

Синтия Джей-Бреннан попала в автокатастрофу. Как показала экспертиза, виновником аварии оказался 57-летний Кларк Морс. Находясь за рулём в пьяном состоянии, он врезался в машину, в которой Синтия ехала со своей сестрой. 45-летняя Лила Лью Джей погибла на месте. Сама же Синтия попала в больницу, врачи которой отчаянно боролись за её спасение. Жизнь ей спасти удалось, но она навсегда оказалась прикованной к инвалидной коляске. Оставаясь все эти годы практически полностью парализованной, Синтия не может даже самостоятельно расчесать себе волосы. Её супруг Терри Бреннан продолжает работать барменом в том же отеле «Монте-Карло» в Лас-Вегасе и трогательно заботится о своей жене. Когда у Синтии порой журналисты берут интервью, она повторяет одну и ту же фразу: если бы можно было за выигранные миллионы вернуть к жизни старшую сестру, она бы сделала это, не задумываясь…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.