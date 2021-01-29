«Донбасс», «Восточная и Западная Украина» — это оружие Кремля": Арестович о скандальном форуме в Донецке

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предлагает украинцам не использовать термин «Донбасс», если речь идет о регионе, а говорить: «Луганская и Донецкая области Украины». Рекомендация появилась после форума «Русский Донбасс» в оккупированном Донецке. Мероприятие стало знаковым, поскольку вскрыло те точки, по которым намерены бить российские пропагандисты.

В оккупированном РФ Донецке второй день проходит «интеграционный форум»… Обсуждают доктрину «Русский Донбас»… Доктрина постулирует расширение «русских национальных государств» до границ Донецкой и Луганской областей, а потом — ликвидацию Украины и создание на ее территории русского государства-преемника…

Помочь с безопасностью русской цивилизации в Донецк из Москвы прибыли четверо профессиональных русских: Симоньян, Кеосаян, Бабаян и Казбек Тайсаев.) … «Русский мир» и «Русский Донбасс» это доктрины на вынос, в самой РФ они не продаются… Русские бывших советских республик, «…вернувшиеся домой», т. е. в РФ, с удивлением обнаруживают, что меньше всего русского — в самой РФ, а слушаться теперь приходиться Кеосаянов и Тайсаевых.

РФ — не является оплотом русскости, она ей враждебна… Сегодня РФ доедает имевших несчастье поверить Кремлю русских части востока Украины-Руси. Этот «форум» — очередное чавканье челюстей Золотой Орды, вечно атакующей Русь с востока, идеологическая диверсия, организованная посконными «русскими», с фамилиями на -ян.

Форум куда более похож на идеологическую инерцию, нежели на идеологическую активность. На фоне ухудшающегося экономического положения и протестов в самой РФ… приходится скармливать ходульные сказки про «…глубокую историческую преемственность народов Донбасса от…» — кого?..

Киев — центр Руси и ее истинный преемник по-прежнему ждёт оккупированные Ордой территории обратно домой, в Русь. Ждет и возвращает.

«Донбасс», «Восточная и Западная Украина» — это психолингвистические конструкты Кремля, используемые против нас, как идеологическое оружие. Избегайте этих выражений. Нет никакого «Донбасса». Есть Луганская и Донецкая области Украины. Нет никакой Западной Украины или Восточной, подобные конструкты применяются к отдельным государствам: «Западная и Восточная Германии», «Северная и Южная Кореи». Есть «восток Украины» и «запад Украины», если уж хочется рассматривать Украину географически.

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