«Казалось бы, эпоха «лыжных инструкторов» закончилась. Но нет»: Наталья Седлецкая про странность с олимпийским проектом Зеленского

Журналист, главный редактор программы «Схемы» Наталия Седлецкая обнародовала нелицеприятные подробности создания в Украине базы под зимнюю Олимпиаду — мечту президента Зеленского. В проекте под видом инвесторов фигурируют иностранцы, за которыми стоят то ли украинские политики, то ли Россия. Расследователи проводят параллели с историей 2012 года, когда «испанский инвестор» в проект на миллиард долларов оказался подставным, а на самом деле работал лыжным инструктором



Казалось бы, эпоха «лыжных инструкторов», которых представляют в Украине как самостоятельных западных инвесторов, закончилась. Но похоже, что нет. Недавно Андрей Ермак провел на Банковой встречу с «австрийским инвестором Гернотом Ляйтнером, который должен помочь построить в Карпатах новый горнолыжный курорт «Боржава»…

Вот только в пресс-релизе Банковой не сказано, что:

— к реализации этого проекта на самом деле имеет непосредственное отношение обвиняемый в коррупционном преступлении Владислав Каськив. Который похоже именно для этого был избран от ОПЗЖ в облсовет на Закарпатье.

— что сотни гектаров карпатских земель под курорт, уже оформленные на Ляйтнера, сейчас находятся под арестом. Потому что следствие НАБУ установило, что приобретены они на деньги, выведенные из бюджета под видом реализации госпроекта «Олимпийская надежда» во времена Януковича.

— не акцентируют на Банковой и на том, что Ляйтнер — это консультант, который основные доходы аккумулирует в России. Большинство клиентов Ляйтнера — это либо частные фирмы с российским капиталом, или сама Российская Федерация в виде РЖД или городской администрацию Сочи.

… Знают ли на Банковой, что австриец Ляйтнер тесно сотрудничает с Владиславом Каськивым и Юлией Левочкиной? «В Офисе президента нет на данный момент запрашиваемой информации», — ответили нам. Что это — неразборчивость власти в вопросах сотрудничества с бизнесом? Или сознательное участие в схеме?

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