30 января 2021

Ровно 285 лет назад в небольшом шотландском городке Гриноке близ Глазго родился человек, изобретения которого, по мнению ученых, в корне изменили жизнь всего человечества. Звали этого человека Джеймс Уатт.

И поначалу он мало походил на великого изобретателя. Хотя предпосылки для этого демонстрировал уже с юных лет. Так, когда отец отправил его в Лондон учиться слесарному делу, Джеймс всего лишь за год освоил программу, рассчитанную на 7 лет, и по возвращении на родину устроился работать механиком в университете Глазго. Познакомившись с известными физиками Дж. Блэком и Дж. Робинсоном, Уатт принимал участие в проводимых ими экспериментах по определению теплоты парообразования. Следует заметить, что в то время была своеобразная мода на создание паровых машин. Среди них особой популярностью пользовались «огненная машина» Д. Папена, паровой водоподъёмник Т. Севери и пароатмосферная машина Т. Ньюкомена.

Однажды Джеймсу Уатту в университете поручили починить сломавшийся макет машины Ньюкомена. В процессе работы изобретатель пришёл к выводу, что если цилиндр конструкции постоянно держать нагретым, то это сильно сократило бы расход топлива. К этой мысли его подтолкнуло наблюдение за работой ближайшей прачечной. Проходя мимо неё, Уатт обратил внимание на облака пара, которые словно стремились вырваться из-под крышек котлов с бельём.

Превратив пароатмосферную машину в паровую, в которой использовалось избыточное давление пара, изобретатель значительно улучшил экономичность и заметно уменьшил габариты установки.

Разработками Уатта заинтересовался богатый промышленник Мэтью Болтон, владевший металлообрабатывающим заводом под Бирмингемом. Заключив соглашение с изобретателем, Болтон в 1774 году создаёт вместе с ним предприятие по выпуску паровых машин. В 1781 году Уатт запатентовал изобретение, сделавшее его знаменитым — «паровую машину для осуществления движения вокруг оси с целью приведения в действие других машин». По сути, она могла уже использоваться, в отличие от машины Ньюкомена, не только в качестве насоса, а для любой работы. Ещё через три года Уатт усовершенствовал свою машину настолько, что её отныне начали называть «универсальной». Она появилась на фабриках и заводах, с ее помощью приводили в движение прядильные и ткацкие станки. А в начале XIX века двигатели системы Уатта были установлены на первые паровозы и пароходы. Жизнь человечества с того времени изменилась в корне.

Именно Уатт в своё время рассчитал, какой груз в среднем за минуту поднимает обычная лошадь, приводя в действие водяной насос. И эту единицу мощности он обозначил как «лошадиную силу», наглядно доказав, во сколько раз паровая машина эффективнее лошади. И именно в честь Джеймса Уатта

Британская ассоциация инженеров (дабы увековечить его имя в истории техники) присвоила имя собственное единице измерения. С тех пор мощность в Международной системе единиц измеряется в ваттах.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.