1 февраля 2021

Кто из нас в своё время не увлекался фильмами с участием легендарного Брюса Ли? Помню, когда в конце 1980-х в Советском Союзе появились первые «пиратские» видеокассеты с боевиками, в главных ролях в которых снимался знаменитый на весь мир мастер кунг-фу, друзья и знакомые передавали их из рук в руки, успевая за ночь пересмотреть несколько пропущенных серий. Часто собирались несколькими семьями, ведь далеко не у всех были видеоприставки к телевизорам. Я, например, свою первую в жизни «видеодвойку» (телевизор со встроенной видеоприставкой) привёз из командировки в Японию в 1991 году и долгое время она эксплуатировалась практически без перерыва, потому что хотелось пересмотреть все фильмы с Брюсом Ли. Было время…

И тогда, честно говоря, немногим из нас было известно о том, что у популярного актёра подрастают двое детей, которым уготована такая же актёрская судьба. Только ведь у каждого она складывается по-разному. Например, Брэндон Ли, старший сын Брюса Ли и его жены Линды, родившийся 1 февраля 1965 года в Калифорнии, свои первые успехи на этом пути начал демонстрировать уже в пятилетнем возрасте. Семья в это время как раз приняла решение переехать из Лос-Анджелеса, где они жили несколько лет, в Гонконг. И мальчик, успешно обучавшийся и кантонскому языковому диалекту, и искусству кунг-фу по системе отца — джиткундо, начал обращать на себя внимание тем, насколько легко ему всё давалось. В школе он прекрасно говорил и писал по-китайски. Дома в спарринг-боях с отцом пятилетний Брэндон в прыжке играючи доставал до отцовского плеча. Правда, когда Брюс Ли умер (лёг спать и не проснулся во время съёмок фильма со столь зловещим названием «Игра смерти»), мама увезла 8-летнего Брэндона и его младшую сестру Шеннон назад в Америку. В Лос-Анджелесе мальчик учился в военной школе искусств. Потом прошёл актёрские курсы в бостонском колледже Эмерсона. Потом в Нью-Йорке брал уроки актёрского мастерства в институте Ли Страсберга.

Брэндон очень увлекался музыкой, играл на гитаре, пытался сочинять песни. Но главной его любовью оставалась любовь к кино, а главным его увлечением продолжало быть овладение боевыми искусствами. Он очень был похож на своего легендарного отца. И поначалу кинопродюсеры именно так его и воспринимали. Только после нескольких удачных ролей в фильмах «Подставленный», «Кунг-фу: Следующее поколение» и сериале «О'Хара» в нём уже рассмотрели самостоятельную творческую личность. А потом был боевик «Разборка в Маленьком Токио», в котором Брэндон Ли снялся вместе с Дольфом Лундгреном и в котором же все сцены боёв были придуманы им самим. Это уже был по-настоящему большой успех. А тут ещё и случилось знакомство с красавицей Элизой Хаттон, работавшей помощницей режиссёра Ренни Харлина. Молодые люди в октябре 1992 года даже успели сообщить всем о помолвке.

Но через несколько месяцев случилась беда. На съёмках фильма «Ворон», ставшего экранизацией комиксов на темы чести и возмездия, в главного героя, роль которого исполнял Брэндон Ли, должен был — по сценарию! — выстрелить (холостым патроном) один из злодеев. Выстрел стал роковым: застрявшая в стволе револьвера 44-го калибра пуля оказалась боевой… После пяти мучительных часов операции хирурги вынуждены были признаться, что спасти 28-летнего актёра им не удалось. Брэндон умер за 17 дней до своей свадьбы, которая должна была состояться в Мехико 17 апреля 1993 года. Похоронили его рядом с отцом в Сиэтле на кладбище «Лэйк-Вью», расположенном в 800 метрах от знаменитого озера Юнион…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.