"Изгнание из рая" Дубинского наверняка дорого обходится власти, — Виктор Небоженко

Украинский политолог Виктор Небоженко считает, что в условиях падения рейтинга президента Зеленского его Офису придется чаще покупать голоса нардепов президентской фракции

«Изгнание из рая» молодого, самоуверенного народного депутата Дубинского, лучшего «сына полка» Коломойского, из парламентского большинства «Слуги народа» стоит не только морально-политических страданий депутатов, бывших хороших друзей Дубинского, предавших своего друга, но, наверняка, дорого обходится власти.

Интересно, что дороже обходится главе Офиса президента — финансовое стимулирование народных депутатов фракции СН за избрание вице-премьером Витренко, который не скрывает своей веры в силу Запада или за изгнание депутата Дубинского, которого, по молодости, занесло в дремучий антиамериканизм?

Что дороже обошлось Офису президента — «проплатить» депутатам любовь к Витренко или проплатить ненависть к Дубинскому?

Ведь, чем дальше будет слабеть власть и рейтинг президента Зеленского, тем чаще Офису придется опираться на шантаж и покупку голосов народных депутатов парламентского большинства. Ведь многие из тех, кто, благодаря «Слугам народа», случайно попали в политику, в парламент, больше никогда в нее не вернется.

Но политические последствия этой драмы для этой троицы — Зеленского, Витренко и Дубинского будут долгими и разными", — пишет Небоженко в Facebook.

Напомним, 1 февраля народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции «Слуга народа». Решение было оглашено по итогам голосования депутатов фракции монобольшинства.

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