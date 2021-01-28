3 февраля 2021

Был такой в моей жизни период, когда в Нидерландах (и, в частности, в Голландии, являющейся центральной провинцией страны) приходилось бывать не просто часто, а очень часто. Иногда даже по два раза в месяц. И не только в Амстердаме, славящемся прекрасными музеями и уютными каналами, по которым в тёплое время года снуют шустрые лодки с туристами, а в уличных кафешках порой трудно отыскать свободное местечко. На морском побережье попробовать приготовленную при вас же свежайшую рыбу и запить её бокалом прекрасного местного пива — мечта любого туриста. Но самое удивительное зрелище открывается тем, кто побывает на тюльпановых плантациях — разноцветных, бесконечных, уходящих куда-то далеко за горизонт.

Кстати, в самом Амстердаме на одной из центральных площадей много лет работает большой цветочный рынок. Мне он памятен тем, что из фарфоровой лавки, расположенной рядом, я в своё время привёз в Киев немало прекрасных изделий испанских и голландских мастеров. А многие мои товарищи считали обязательным долгом покупать на этой площади наилучшие, по их мнению, сувениры на подарки родным и друзьям — знаменитые луковицы отборных сортов тюльпанов. Стоят такие луковицы по-разному, от 3 до 20 евро за штуку. Кому-то это может показаться дорогим удовольствием. Кому-то, но не тем, кто знает, что были времена, когда на этой же площади за одну тюльпановую луковицу могли отдать — вы не поверите — до 50 килограммов чистого серебра!

3 февраля 1637 года голландские историки вспоминают как день, настолько потрясший всю страну, что приходила она в себя после этого ещё несколько десятилетий подряд. А началось всё вот с чего. Жили себе голландцы тихо и спокойно до тех пор, пока кому-то из купцов не пришло в голову привезти из Турции в 1593 году диковинные цветы, ранее тут никогда не встречавшиеся. Назывались они тюльпанами. И увлечение ими (особенно сортами, демонстрирующими разноцветные полосы) настолько стремительно охватило местное население, что это явление вскоре начали называть тюльпаноманией. Каждому хотелось иметь луковицы необычных сортов. Сначала — для того, чтобы самому ими любоваться. А чуть позже — для того, чтобы хорошо на этом заработать.

Тюльпаномания в течение нескольких лет привела к тому, что луковицы редких сортов стали стремительно расти в цене. Их покупали уже не столько с целью эстетического любования, сколько с целью элементарной перепродажи с большим «наваром». Фермеры, ранее занимавшиеся разными видами сельского хозяйства, видя очевидную выгоду в этом тюльпановой безумстве, охватившем всю страну, не хотели больше заниматься ничем другим, кроме выращивания быстро растущих в цене тюльпанов. В этот бизнес начали вкладывать большие деньги все, у кого такие деньги были. Многие начали заключать контракты на будущие (!) урожаи цветов. Тюльпановые биржи, созданные в крупных городах, работали с утра до ночи. При средней годовой зарплате в 150 гульденов люди готовы были платить за луковицу редкого сорта до 1000 гульденов! А за наиболее редкие экземпляры отдавали даже и 5, и 6 тысяч гульденов!!! И это при том, что за тысячу монет можно было легко купить 10 килограммов серебра или 856 граммов золота…

Третьего февраля 1637 года биржи, набравшие заказов на такое количество тюльпанов, которое пришлось бы выращивать на протяжении 14 (!) лет, начали лопаться одна за другой. Тысячи фермерских хозяйств заявили о своём банкротстве. Суды были завалены заявлениями о хозяйственных спорах. И рассмотрение этих заявлений продолжалось потом ещё десятки лет. Большая страна с трудом возвращалась к нормальной жизни. А, вернувшись, уже гораздо осторожнее впредь относилась к подобным тюльпановым лихорадкам, отказаться от которых всё равно так и не смогла. Вплоть до наших дней.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.