27.95 / 28.15 33.52 / 33.91
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Интервью

Дизайнер Кристина Гусина: «Сделайте в Валентинов день любимому человеку подарок-квест»

10:52 3 февраля 2021
подарок к Валентинову дню

Валентинов день — еще один светлый зимний праздник. И уже сегодня стоит продумать, как поздравить любимого человека или того, кто вам нравится. Подарок может быть весьма символическим. Важно, чтобы тот, кого вы выделили в этом мире как самого лучшего, почувствовал это. Ведь любовь окрыляет.

И, как говорил известный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, «если к кому-то потянулась душа, не сопротивляйтесь. Она единственная точно знает, что нам надо».

О новых трендах в подарках «ФАКТАМ» рассказала известный украинский декоратор Кристина Гусина.

«Особые эмоции вызовут такие креативные подарки, как, например, купоны желаний»

— День святого Валентина — замечательный праздник, — говорит Кристина Гусина. — У него есть конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, когда Римской империей правил Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его грандиозных планов — браки, так как женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как прокормить семью. Чтобы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-то они от этого не стали меньше. И, к их счастью, нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, тайно венчал влюбленных, за что и был казнен императором. Это случилось 14 февраля. В память о монахе дата стала знаменательной. В нашей стране Валентинов день начали отмечать в 1990-х годах, и с каждым годом праздник все популярнее. Особенно он любим молодежью. Валентинов день — это повод сделать комплимент, предложение руки и сердца или просто выразить свои симпатии друг другу.

— И, конечно, его символ — сердечко. Какой символический подарок можно сделать в дополнение к «валентинке»?

— Главный тренд — персонализация подарка. Это может быть медальон, брелок, браслет или блокнот с нанесенными инициалами или именем любимого человека. Хорошая идея — дополнить их какой-то цитатой или просто теплыми словами. Актуальны и парные подарки для себя и второй половинки: чашки, брелоки, шарфы, шапки, органайзеры… Особенно, если вы уже пара или семья. И, конечно же, востребованы подарки-впечатления: всевозможные мастер-классы и развлечения. Это могут быть поход в спа-салон, фотосессия или романтический уикенд. Особые эмоции вызовут такие креативные подарки, как, например, купоны желаний.

Парные мягкие игрушки – очень милый подарок (фото из альбома Кристины Гусиной)

«Красный цвет — символ страсти и любви, потому он так популярен в декоре в День святого Валентина»

— Как стильно упаковать подарок?

— Упаковка подарка зависит от вкуса и стиля вашей пары. Подарок можно завернуть как в подарочную бумагу или ткань, так и поместить в красивую подарочную тематическую коробочку в форме сердца. Сделайте в Валентинов день любимому человеку подарок-квест. Отправьте письмо с заданиями и маршрутом, чтобы в итоге он нашел свой подарок.

— А какие букеты сейчас в тренде?

— Цветы всегда будут актуальны. Необязательно дарить огромные охапки роз. Ценным будет букетик из любимых цветов вашей избранницы! Это значит, что вы внимательны и слышите свою любимую. Тренд — букеты-сумочки, с которыми удобно гулять и наслаждаться цветами.

В тренде букеты-сумочки (фото из альбома Кристины Гусиной)

— Уместен ли в Валентинов день съедобный подарок?

— Если это романтический ужин при свечах, с лепестками роз, то конечно. Свечи могут быть «плавающие» — это очень красиво. Можно развесить на стене ваши совместные фото и вспомнить самые яркие моменты в жизни. Особые эмоции дарит и звучание красивой романтической музыки. Что касается сладкого подарка, можно преподнести необычный торт или пирожные, повязав коробочку красной лентой и дополнив «валентинкой» с пожеланиями. Красный цвет — символ страсти и любви, потому он так популярен в декоре в День святого Валентина.

— Имеет ли значение возраст любимого человека для выбора подарка?

— Это не главный фактор. Уверена, что каждая женщина в любом возрасте хочет почувствовать себя юной девушкой и получить сердечко, усыпанное бриллиантиками!

Ну, а если серьезно, то, конечно же, важно, что именно имеет значение для вашей пары. В идеале это то, на что любимый человек намекал накануне. Внимание очень ценно в любом возрасте.

Всегда актуальны цветы (фото из альбома Кристины Гусиной)

— Что подарить человеку, который вам симпатичен, но вы пока его мало знаете?

— Выразить симпатию можно, начав день с романтической переписки. Если знаете место работы (сейчас важно также знать, что человек, который вам нравится, работает в этом случае не дистанционно) или адрес проживания, отправьте курьером посылочку с подарком. К слову, если симпатия не взаимна, это вас убережет от личного контакта и разочарования. Подарком может быть букетик цветов с сердечком и комплиментами, мягкая игрушка и всевозможные варианты сердец — от медальонов, брелоков до любых тематических аксессуаров.

Кристина Гусина: «Будьте внимательны к своей половинке на протяжении года, тогда выбор подарка будет удовольствием» (фото из альбома Кристины Гусиной)

— Что вы пожелали бы читателям «ФАКТОВ» накануне Валентинова дня?

— Будьте внимательны к своей половинке на протяжение года, тогда выбор подарка будет удовольствием. И не ждите праздника, а создавайте его сами! Не ждите чуда, чудите сами!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как отмечают Валентинов день украинские знаменитости и что дарят друг другу к празднику.

Читайте также: Новые тренды в маникюре ко Дню святого Валентина: советы нейл-стилиста

87

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Оксана Марченко

«Глупцы!» Печальная Оксана Марченко бросилась «спасать» русский язык

Виктор Павлик

Алла Пугачева «пришла на помощь» стареющему Виктору Павлику

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук показал новорожденного сына

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер