4 февраля 2021

Об этом человеке, родившемся 4 февраля 1682 года в Тюрингии (курфюршество Саксония), я бы мог рассказывать часами. Ну, во-первых, хотя бы потому, что если бы не было его открытий, не было бы и моего увлечения фарфором, которому посвящены десятки лет жизни. А, во-вторых, его судьба сама по себе настолько увлекательна, что о ней можно снимать приключенческие фильмы или писать детективные романы.

Родившись в семье мелкого чиновника, Иоганн Фридрих Беттгер, получил домашнее образование. Но, поскольку его детство и юность прошли в доме деда, известного саксонского ювелира и эксперта по монетам, юноша очень рано увлёкся алхимией, пытаясь открыть секрет «философского камня», с помощью которого можно было бы излечивать любые заболевания и превращать неблагородные металлы в золото. Судьба рано свела его с легендарными оккультистами. И уже вскоре благодаря в том числе и знаниям, полученным от них, Беттгер в присутствии свидетелей совершает золочение серебряных монет, что приносит ему славу искусного алхимика.

Прослышав об этих успешных опытах, король Пруссии Фридрих I приказывает Беттгера схватить. Но тот, предупрежденный кем-то из придворных, умудряется бежать из Берлина в Виттенберг, к своему дяде. Король требует от местных властей выдать ему беглеца. И тут на защиту алхимика, имевшего саксонское происхождение, становится курфюрст Саксонии и по совместительству король Польши Август Сильный. Август уже давно пытался с помощью алхимиков получить секрет изготовления золота. А тут в его руках оказался человек, публично заявивший о превращении ртути в золото и проделавший такой опыт в присутствии самого курфюрста. Получив титул барона, Беттгер немедленно был заключён под стражу и начал многолетнюю работу по «добыче» золота в больших объемах. Происходило это сначала в крепости Кёнигштейн в Саксонской Швейцарии, а затем в замке Альбрехтсбург в местечке Мейсен.

Но поскольку о производстве золота на самом деле не могло быть и речи, пришлось Беттгеру заняться поисками рецепта изготовления фарфора. Ведь китайский фарфор, доставлявшийся тогда в Европу в крайне ничтожных объемах, был — в полном смысле слова! — на вес золота. Не стану описывать технологические подробности открытия алхимиком секрета изготовления первого европейского фарфора. Замечу лишь, что поначалу Беттгеру удалось получить красный (яшмовый) фарфор. Этот фарфор позже стали так и называть «беттгеровским». А затем, обратив внимание на то, как личный парикмахер курфюрста посыпает парик вельможного властителя мелкой пудрой, добываемой в местечке Ауэ, Беттгер решил попробовать ее в качестве каолина, добавляя к полевому шпату и алебастру, составляющих основу фарфоровой масс. После множества экспериментальных обжигов такой смеси Беттгер в своём дневнике отметил дату рождения европейского твёрдого фарфора — 15 января 1708 года.

Вскоре на крупнейших ярмарках в Европе появились первые изделия Мейсенской мануфактуры. Они практически ничем не уступали знаменитому и баснословно дорогому китайскому фарфору. И это было настоящим чудом. В дрезденской государственной коллекции фарфора в замке Цвингер и в музее Мейсена мне посчастливилось видеть редкие образцы успешных опытов Иоганна Беттгера. И я в то время даже представить не мог, что некоторые уникальные и потрясающе красивые изделия созданной им Мейсенской мануфактуры займут место в нашей фарфоровой коллекции. Слава Богу, этому суждено было сбыться…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.