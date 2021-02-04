«Погибла замечательный человек, невероятная личность и врач Олечка Глива»: о жертве пожара в запорожской больнице

Во время пожара в инфекционной больнице Запорожья, который унес жизни медика и троих пациентов, врач-анестезиолог дежурила в реанимационном отделении.

«Погибла замечательный человек, невероятная личность и врач Олечка Глива, — пишет в соцсетях Иван Дарий. — Сегодня ночью был пожар в реанимационном отделении в инфекционной больнице в Запорожье. Погибла врач. Эта врач — наш стипендиат, которую многие из вас хорошо знают.

Оля Глива … Врач-анестезиолог областной инфекционной больницы. Замечательная и солнечный человек. Умная, сильная, веселая, вдохновляющая. Огонь в человеческом обличье. Работала с пациентами, больными COVID-19. С реанимационными пациентами. С пациентами, находящимися в тяжелом и критическом состояниях.

Отдавала себя всю работе. Работала сутками, иногда несколько суток подряд. Переболела COVID-19, после этого — еще раз вирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Несмотря ни на что сразу же после выздоровления она возвращалась в строй «красной зоны» медиков, работающих с пациентами с COVID-19.

Оля с отличием окончила Запорожский государственный медицинский университет. Дважды побеждала во Всеукраинской, научной, стипендиальной программе «Завтра.UA». Свободно владела украинском, русском, немецком. Очень любила жизнь.

Ночью возник пожар в областной инфекционной больнице, оборвав жизни четырех человек.

Оля Глива дежурила в реанимации. Погибла, когда эвакуировали пациентов.

При жизни Оля мечтала работать в медицине. Мечтала, что наступит время, когда будет достойное отношение государства к медикам".

Фото со странички Ивана Дария в социальных сетях.

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