Біль у спині. Вже не страшно!
Біль у спині може спіткати будь-кого. Вікові дегенеративні зміни у хребцях, фізичні навантаження, малорухливий спосіб життя, переохолодження, супутні захворювання, неправильне положення тіла — це найпоширеніші причини появи проблем опорно-рухової системи.
Із 2002 року лікування спини в Києві здійснює Інститут вертебрології та реабілітації. За роки результативної роботи він став провідним медичним закладом у сфері захворювань спини та суглобів.
Клініка вертебрології допомагає пацієнтам позбутися гострого та хронічного болю. Як свідчить досвід лікарів, курс лікування дає змогу надовго або назавжди забути про такі діагнози, як:
- Міжхребцева грижа.
- Протрузія.
- Радикуліт.
- Артроз.
- Артрит.
- П’яткова шпора.
Знеболювальні пігулки та ін’єкції призначаються тільки як допоміжний засіб, щоб полегшити страждання хворого. Лікування хронічних або посттравматичних захворювань опорно-рухової системи здійснюється на основі цілого комплексу сучасних методик: масажу, мануальних технік, фізіотерапевтичних процедур тощо.
Метод короткого важеля. Переваги та ефект
Перед початком лікування обов’язково проводиться консультація вертебролога. Спеціаліст запропонує найдієвіший спосіб подолання недуги.
Однією з передових та найбільш ефективних технік ортопедичної корекції є метод короткого важеля. Це різновид мануальної терапії, який полягає у застосуванні точково спрямованої м’якої сили щодо зміщених або блокованих хребців. Зазвичай курс лікування становить 3−5 сеансів, що комбінуються з масажем, фізіотерапією та вправами на тренажерах David (німецько-фінське виробництво).
Корекція хребта показана, якщо у пацієнта наявні:
- Болі у спині, попереку, шиї.
- Головний біль.
- Сколіоз.
- Порушення постави.
- Протрузія.
- Міжхребцева грижа.
Протипоказанням до процедури можуть стати свіжа травма хребта, інфекція у тканинах, запальний процес, спазм м’язів, сильний біль.
Окрім столиці пройти обстеження та курс лікування можна в таких містах України, як Львів та Івано-Франківськ.
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