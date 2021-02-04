Біль у спині. Вже не страшно!

Біль у спині може спіткати будь-кого. Вікові дегенеративні зміни у хребцях, фізичні навантаження, малорухливий спосіб життя, переохолодження, супутні захворювання, неправильне положення тіла — це найпоширеніші причини появи проблем опорно-рухової системи.

Із 2002 року лікування спини в Києві здійснює Інститут вертебрології та реабілітації. За роки результативної роботи він став провідним медичним закладом у сфері захворювань спини та суглобів.

Клініка вертебрології допомагає пацієнтам позбутися гострого та хронічного болю. Як свідчить досвід лікарів, курс лікування дає змогу надовго або назавжди забути про такі діагнози, як:

Міжхребцева грижа.

Протрузія.

Радикуліт.

Артроз.

Артрит.

П’яткова шпора.

Знеболювальні пігулки та ін’єкції призначаються тільки як допоміжний засіб, щоб полегшити страждання хворого. Лікування хронічних або посттравматичних захворювань опорно-рухової системи здійснюється на основі цілого комплексу сучасних методик: масажу, мануальних технік, фізіотерапевтичних процедур тощо.

Метод короткого важеля. Переваги та ефект

Перед початком лікування обов’язково проводиться консультація вертебролога. Спеціаліст запропонує найдієвіший спосіб подолання недуги.

Однією з передових та найбільш ефективних технік ортопедичної корекції є метод короткого важеля. Це різновид мануальної терапії, який полягає у застосуванні точково спрямованої м’якої сили щодо зміщених або блокованих хребців. Зазвичай курс лікування становить 3−5 сеансів, що комбінуються з масажем, фізіотерапією та вправами на тренажерах David (німецько-фінське виробництво).

Корекція хребта показана, якщо у пацієнта наявні:

Болі у спині, попереку, шиї.

Головний біль.

Сколіоз.

Порушення постави.

Протрузія.

Міжхребцева грижа.

Протипоказанням до процедури можуть стати свіжа травма хребта, інфекція у тканинах, запальний процес, спазм м’язів, сильний біль.

Окрім столиці пройти обстеження та курс лікування можна в таких містах України, як Львів та Івано-Франківськ.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я



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