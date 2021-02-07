9 февраля 2021

Обожаю подобные истории. И скажу вам, друзья мои, что отнюдь не случайно в эмблеме нашего будущего музея присутствует яркий образ феникса, восставшего из пепла. И самому мне не раз приходилось переживать нечто подобное, и с восхищением всегда смотрю на тех, у кого получалось в жизни вставать на один раз больше, чем падать.

Ровно 20 лет назад, в 2001 году, обанкротилась известная американская интернет-маркетинговая компания FunBug. Это был сайт, на котором люди могли поиграть в старые добрые игры и даже, если посчастливится, что-нибудь выиграть. Молодой владелец компании Ник Вудман прогорел, потеряв почти 4 миллиона долларов, вложенных в дело, которое поначалу казалось ему весьма перспективным. И снова проиграл. Снова — потому, что у выпускника Калифорнийского университета в Сан-Диего уже был печальный опыт предпринимательства. Правда, созданный им сайт электронной торговли EmpowerAll, специализировавшийся на продажах очень дешёвой электроники, обанкротился ещё быстрее. Второе потрясение подряд всего лишь за каких-то два года могло выбить из седла кого угодно. Но только не 26-летнего Ника Вудмана. Он с детства был хорошим спортсменом и не привык сдаваться просто так. Ещё в школе увлёкшись серфингом, Ник даже университет выбирал таким образом, чтобы тот находился поближе к океану, где можно было бы не расставаться с любимым увлечением. И вот в момент второго своего финансового краха молодой бизнесмен снова вспомнил о любимом сёрфинге.

Вместе с девушкой по имени Джилл, ставшей, кстати, впоследствие его женой, Вудман решил отправиться в Австралию и на остров Бали, чтобы там, катаясь на волнах, восстановить силы после двух поражений. Во время путешествия Ник заметил, что профессиональные спортсмены нанимают специальные съёмочные группы для того, чтобы делать качественные фотографии и видеосъёмку своих выступлений. Тогда-то в голову Нику и пришла идея создать водонепроницаемую и ударопрночную камеру для подобных целей. Не стану долго рассказывать о том, как Ник и Джилл заказывали на Бали специальные ремешки для крепления таких камер на запястье спортсмена. Как, лично перешивая эти ремешки стоимостью в несколько долларов, затем продавали их по 60 долларов. Как Вудман, работая по 18 часов в сутки, тысячу раз переделывал свою первую камеру GoPro, пока не добился желаемого качества. Как, продав первую партию (100 штук) японскому диллеру, в тот же вечер потерял любимую машину, угнанную кем-то с автостоянки…

В 2004 году на крупном профессиональном спортивном шоу Action Sports Retailer Show на камеру, представленную Ником Вудманом, обратили внимание все. Продажи взлетели столь стремительно, что уже через несколько лет компания Вудмана продавала до 3 миллионов GoPro в год! К 2011 году у Вудмана было уже не 3 сотрудника, как в 2014 году, а целых полторы тысячи квалифицированных специалистов! Он, получая 285 миллионов долларов в год, стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером в Америке. И вскоре его личное состояние оценивалось уже в 1,3 миллиарда долларов. «Я так боялся, что GoPro окажется там же, где и FunBug, что решил работать, не покладая рук, — говорит Ник Вудман. — И это было главным уроком, который я вынес из прошлых неудач. Мне не оставалось ничего другого, кроме как победить…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.