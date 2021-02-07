12 февраля 2021

Тем из нас, кто множество раз смотрел «вечный новогодний» фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», наверняка запомнился эпизод, в котором главный герой (Мягков), выйдя из самолёта в Ленинграде, в зале ожидания пытается задремать на плече случайного попутчика. А тот мужчина — с потрясающе печальным лицом — осторожно отодвигает голову пьяного Мягкова и жалобно рассказывает, что из-за отмены рейса вынужден торчать в аэропорту вместо того, чтобы в это время встречать Новый год с семьёй в Красноярске. На самом деле Готлиб Ронинсон, сыгравший эту эпизодическую, но весьма запоминающуюся роль, никогда не был женат и никакой семьи у него тоже никогда не было. Да и в Красноярске бывать ему не приходилось ни разу. Родившийся 12 февраля 1916 года в бедной еврейской семье в Вильнюсе, будущий популярный актёр с мамой (отец их бросил) переехал в Москву. И с мамой же, получив как артист Театра драмы и комедии на Таганке однокомнатную квартиру, прожил в той квартире всю жизнь.

Маму свою Готлиб любил безумно. Настолько безумно, что у него никогда даже не было мысли оставить её одну, а самому жениться и жить где-нибудь в другом месте. К тому же, он с детства страдал эпилепсией, да и заикался сильно. На его театральной карьере и в кино это не сказывалось никак. Наоборот, многие знаменитые режиссёры мастерски использовали и его заикание, и природную стеснительность в постановках.

Робинсон относительно рано стал известным. После съёмок в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», где он сыграл роль доброго начальника главного героя Юрия Деточкина, Готлиба начали узнавать на улице и просить автограф. А он вечно стеснялся и говорил, что его, наверное, с кем-то перепутали, ведь он, дескать, работает простым советским бухгалтером. На съёмочной же площадке Ронинсон не терялся никогда. И, несмотря на то, что, как правило, роли ему доставались не главные, а эпизодические, он умудрялся сыграть их таким образом, что забыть его было просто невозможно. Вот почему все отмечали, что даже на фоне таких знаменитых актёров, как Смоктуновский, Ефремов или Папанов, Ронинсон отнюдь не выглядел незаметным.

Он сыграл огромное количество комедийных ролей и в театре, и в кино. Сотрудник планетария в фильме «Афоня», Кислярский в «12 стульях», бригадир на заводе в картине «Большая перемена», бухгалтер Фигель в «Рабе любви», врач «скорой помощи» в фильме «Старики-разбойники», пан Станислав в популярнейшем в советское время телеспектакле «Кабачок «13 стульев»… Да разве перечислишь все его роли в одном коротком посте? А ещё Ронинсон был страшно сердобольным человеком, который постоянно кому-то чем-то помогал. Дошло до того, что Владимир Высоцкий, работавший с Готлибом Михайловичем в одном театре много лет, однажды посвятил ему такие стихи:



Если болен морально ты

Или болен физически,

Захандрил эпохально ты

Или эпизодически, —

Не ходи ты по частникам,

Не плати им ни грошика,

Иди к Гоше, несчастненький,

Тебя вылечит Гошенька!

Из-за своей болезни Ронинсон никогда не пил спиртного. Но на гастролях, например, в Молдавии или Грузии, благодарные поклонники дарили ему столько элитных вин и коньяков, что со временем у него собралась целая коллекция. И, когда однажды, не дождавшись всегда исключительно пунктуального актёра на спектакле, коллеги приехали к нему на квартиру и застали там уже бездыханное тело, они стали свидетелями жуткой картины: ЖЭКовские техники, которым было поручено взломать дверь, сидя на кухне, распивали ценнейшие коньяки прямо из гранённых стаканов…

Робинсон во всём был человеком предусмотрительным. Он даже посмертную плиту заказал себе заранее. И поручил высечь на ней такие слова: «Здесь лежит народный артист Готлиб Ронинсон… Я любил одинаково горячо людей разных вероисповеданий. Бог един!!!»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.