13 февраля 2021

Ну, и кто там говорил, что поэтами не рождаются? Рождаются, ещё как. Всё зависит только от того, где именно человек родился. Вот, например, Игорь Шаферан, родившийся 13 февраля 1932 года, появился на свет в Одессе. И не просто в Одессе, а на знаменитой улице Малой Арнаутской. Вот если кому от рождения и суждено было стать поэтом-песенником, так это ему. Маленькому Гарольду (так он был записан в официальных бумагах) с детства страшно нравилось и слушать задушевные песни, звучавшие по вечерам в уютных одесских двориках, и самому подпевать хору нестройных взрослых голосов.

Перебить его увлечение песнями не мог никто. И нигде. Ни в Одесском сельскохозяйственном институте, куда он поначалу поступил, ни в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, где он учился потом. Настоящее удовольствие от жизни так и не состоявшийся труженик сельского хозяйства Шаферан начал получать только во время учёбы в знаменитом Литературном институте, в котором ему повезло попасть к Михаилу Светлову.

Легендарному поэту не пришлось тратить много времени для того, чтобы рассмотреть в молодом человеке настоящий талант. Он-то и познакомил Игоря с известным композитором Аркадием Островским.

Шаферан быстро стал популярным. Иначе, очевидно, и быть не могло. Ведь его стихи, положенные на музыку таких безусловных авторитетов, как тот же Островский, а также Оскар Фельцман, Ян Френкель, Давид Тухманов, Евгений Мартынов и другие, быстро становились настоящими, как сейчас принято говорить, хитами. Ещё бы. Ведь их и исполняли, как правило, самые любимые публикой певцы и ансамбли. Эдита Пьеха первой спела ставшую едва ли не народной песню «На тебе сошёлся клином белый свет…» Алла Пугачева детским голоском исполнила «Я у бабушки живу» и «То ли ещё будет». А затем пошли песни, которые у популярных исполнителей были просто нарасхват. И «Белый танец», и «Так уж бывает», и «Вы хотели мне что-то сказать?» в исполнении Анны Герман, и «Бродячие музыканты» в исполнении ансамбля «Веселые ребята», и «Наша жизнь» в исполнении Софии Ротару, и «На улице Каштановой» в исполнении Юрия Антонова, и «Мы желаем счастья вам» в исполнении Стаса Намина… Песни Шаферана записывали группы «Машина времени» и «Воскресение». Песни Шаферана обязательно включали в репертуар всех без исключения праздничных концертов и новогодних «Голубых огоньков». Песни Шаферана («Наши мамы», «Наши любимые») пели на свадьбах и вечеринках, считая их народными.

А он в это время, особенно после распада огромной страны и затянувшегося периода творческой невостребованности, страдал, ощущая себя никому на всём белом свете совсем ненужным. Поэтому когда его вдруг настигла страшная болезнь, он даже и сопротивляться-то особо не стал. Умер Игорь Шаферан в Московском онкологическом институте 14 марта 1994 года. Но остались после него замечательные стихи и песни, забыть которые просто невозможно:

Мы желаем счастья вам,

Счастья в этом мире большом.

Как солнце по утрам

Пусть оно заходит в дом…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.