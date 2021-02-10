14 февраля 2021

Всем известно, что сегодня, в День святого Валентина, принято дарить подарки. Правда, в разных странах это происходит по-разному. В Японии, например, самым популярным подарком в этот день является шоколад. Французы дарят своим любимым украшения. В Дании присылают друг другу букеты засушенных белых цветов. А в Англии, встав пораньше, незамужние девушки застывают у окна, рассматривая первых прохожих. Ведь, если верить народным приметам, первый прошедший мимо мужчина и может стать тем самым «единственным и неповторимым». Главное в этот день не оказаться в Саудовской Аравии, власти которой сделали страну единственной в мире, где этот праздник официально запрещён, причём, под угрозой уплаты огромных штрафов.

Но, поскольку у нас никто никого сегодня штрафами облагать за искренние поздравления и приятные сюрпризы не собирается, традицию нарушать не будем.

А предадимся веселью и радости, наслаждаясь любовью тех, кто нас любит, и не забывая одарить добрыми чувствами и подарками тех, кто нашему сердцу дорог. Кстати, хочу заметить, что сегодняшний День святого Валентина является юбилейным. Если вспомнить о том, что официально 14 февраля был объявлен Днём святого Валентина в 496 году (и сделал это Папа Римский Геласиус I), то сегодняшний праздник будет отмечаться уже в 1525-й раз!

Сознавая, что сегодня каждому из вас, друзья мои, предстоит услышать немало приятных слов и добрых пожеланий, я всё-таки не удержался, чтобы не вспомнить об одной старой притче, имеющей самое непосредственное отношение к тем из нас, кто живёт заботой о близких своих. Итак, однажды мудрец, прогуливаясь у подножия высокой и живописной горы, встретил человека, несущего непосильную ношу.

— Ради чего ты обрекаешь себя на такие жуткие мучения? - спросил мудрец.

Отложив на мгновение поклажу и переведя дыхание, человек ответил:

— Я страдаю ради счастья моих детей и внуков. Мой прадед всю жизнь страдал ради счастья моего деда. Мой дед страдал ради счастья моего отца. Мой отец страдал ради моего счастья. Как же я могу позволить себе не страдать ради счастья своих потомков?..

— Хорошо, — согласился мудрец. — А теперь скажи, был ли хоть кто-нибудь в твоей семье по-настоящему счастлив?

— Наверное, нет, — подумав, признался несчастный человек. — Но я верю в то, что мои дети и внуки уж точно будут счастливыми.

— Неграмотному не удастся научить кого-то читать, — сказал мудрец. — Подслеповатому кроту не под силу воспитать молодого орла. Если хочешь сделать кого-нибудь счастливым, научись сначала сам счастливым быть…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.