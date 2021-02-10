15 февраля 2021

Первый раз эту притчу я прочитал много лет назад. И давно уже порывался поделиться ею с кем-нибудь, способным не только понять её глубокий смысл, но ещё и прочувствовать её глубинную боль. Собирался, да всё как-то не получалось. Не мог решиться. Сегодня решился. Именно сегодня, в Международный день детей, больных раком. Ежегодно сотни тысяч детей становятся инвалидами или заболевают неизлечимыми недугами. Для одних деток это звучит как приговор. Для других — как испытание, через которое нужно пройти. Через которое можно пройти, если рядом окажется ангел-хранитель…

Где-то высоко на небесах, во время ежегодного распределения больных деток между такими ангелами-хранителями, Господь диктовал своему ангелу-помощнику имена рождающихся детей, которым предстояло на себе испытать тяготы непростых заболеваний.

Подыскивая таким деткам матерей, Господь неожиданно сделал паузу, а затем попросил одного из особенно полюбившихся ему малышей определить весёлой и практически беззаботной красавице.

«Господи, зачем же он ей? Ведь она так счастлива», — спросил помощник.

«Да, именно ей, — ответил Он. — Не могу же я отдать ребёнка, которому от рождения суждено переносить одно испытание за другим, женщине, не способной радоваться жизни и смеяться… Если больной ребёнок окажется под присмотром печальной, занудной и вечно стонущей матери, не верящей в то, что стремление к победе над недугом способно творить чудеса, он будет мучиться ещё больше».

«Но хватит ли у неё терпения и сил пройти через все испытания, связанные со спасением малыша?» — усомнился помощник. «Думаю, она справится, — сказал Господь. — Я за ней наблюдал. Она не из тех, кто будет долго истязать себя сомнениями. После того, как пройдёт первый шок, она сумеет взять себя в руки — и с головой окунуться в отчаянную борьбу за здоровье своего ребёнка. Веря в невозможное. Добиваясь, казалось бы, даже неосуществимого».

«Но ведь, насколько я знаю, ей неведомо чувство веры в тебя, Господи!»

«Ничего, это поправимо. Вера придёт сама собой. Особенно в моменты, когда её любовь, забота и стремление всю себя посвятить спасению малыша начнут давать первые результаты… Да, ей придётся пройти через всё — через бездушие одних людей и безразличие других, через невежество одних врачей и через удивительное самопожертвование других, через ужас отчаяния и через вдохновение надеждой. Но я ведь всё время буду рядом с ней. Каждый день. Каждую минуту. Потому что она будет делать на земле мою работу… И я знаю, что у неё получится».

«Хорошо, — согласился ангел-помощник. — Тогда могу я задать последний вопрос? Кто же будет ангелом-хранителем этого ребёнка?»

«Разве ты ещё не понял этого?» — вопросом на вопрос ответил Господь, возвращая помощнику фотографию красивой женщины, в тот момент ещё не знавшей о том, что её ждёт…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.