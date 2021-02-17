«Когда пришли за Шарием, вы молчали…»: Фурса назвал Киву «следующим»

Финансист и блогер Сергей Фурса написал саркастический пост — поводом стало сообщение о подозрении блогеру Анатолию Шарию, которому СБУ инкриминирует государственную измену.

«Когда пришли за Шарием, ты молчал, — пишет Сергей Фурса на своей страничке в соцсетях. — Хунта свирепствует. В пользу нового идола, Байдена, атака на святое.

Сначала пришли за Деркачем и назвали его российским агентом. Хотя это не новость. Потом пришли за Дубинским и заставили его продавать любимые машины мамы и лишили ютуба.

Потом пришла очередь телеканалов Медведчука, оставив без работы сотни цыплят, которые теперь не купятся за первый коктейль в клубе. А вторая любимая жена Медведчука, Тарас Козак, теперь не может пойти в аптеку. Шарий следующий. Сколько еще? Сколько еще авторитарной захватывающей хунте в Киеве притеснять людей, живущих в Испании?

Но надо помнить, что все началось с Булгакова. Фашистская хунта борется с людьми, которые мешают великой русской литературе в Украине. Они следуют за фашистами, которые сожгли книги. Киевская хунта хочет сжечь память. Память воевавших дедов. Память о великих победах.

Будет ли Кива следующим? И кто, как не он, готов до последнего вздоха защищать страницы крупных произведений. Кива — украинский Вольтер.

Просто подумайте об этом. Вольтеру приписывают слова: ''Я не согласен ни с одним словом, которое ты говоришь, но я готов умереть за твое право это сказать". Кива может с гордостью сказать: ''Я не читал и строки в жизни, но я готов отдать все, даже яму с жомом, за право других читать книги русских писателей".

Парадоксально, но так и есть. Большинство защитников русской литературы в Украине — это люди, у которых написано на лице, что они никогда в жизни не читали. В том числе и русскую литературу. Они говорят, что иногда трудно. Но они готовы положить жизнь за право читать. Это признак великих людей. Они не борются за себя. Сами не отличат Булгакова от Достоевского. Но им это не нужно. Они хотят, чтобы читали другие. Это замечательные люди. Гуманисты жестокие в 21 столетии.

Они прошли тяжелые 90-е, когда все «очки», которые умеют читать, были подавлены. И это они притесняли. А теперь должны искупить свою вину. Суркис и Шуфричи делают это для большой литературы, на которую не успели. Слабые там не выжили. Поэтому хорошо знают цену слова. До детского слова.

И таких людей преследует Сорос и его миньоны. Таким людям пытаются закрыть рот. Но они не знают, все эти байдерлогы, что молчаливый Кива еще страшнее. Поскольку думает молчаливый Кива.

Молчание Кивы и Дубинского — тишина ягнят, которых ведет на мор общество. Чтобы получить контроль над сознанием украинцев. Чтобы заставить Марка Твена читать вместо Булгакова, заменить Достоевского на Байрона, чтобы люди забыли Пушкина и читали только Драйзера. Вот она, рука американских военных. А что потом? Тогда люди будут смотреть фильмы Вуди Аллена вместо «Любви в Большом Городе», понимает президент, чьи руки рептилоида?

Теперь они пришли за Шарием. И если мы будем молчать, они будут продолжат. Заберут Фейсбук у Дубинского, лишат трансляций Бужанского, отправят известное паломничество на шахту, жену Медведчука… А что тогда? Посадят Коломойского в американскую в тюрьму? Права лучших граждан Украины будут побеждены. И все это только потому, что народ молчит, когда приходя за лучшими, за храбрыми, верными русскому миру.

Не молчите, люди. Ты не можешь молчать. Радуйся. Кричи, иначе это пройдет как сон…"

Фото Сергея Фурсы из соцсетей.

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