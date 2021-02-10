19 февраля 2021

19 февраля 1985 года в небе над Тихим океаном произошло событие, о котором диспетчеры международного аэропорта Сан-Франциско с трепетом вспоминают до их пор. Что уж говорить о членах экипажа и пассажирах авиалайнера Boeing 747SP-09, выполнявшего в тот день регулярный рейс по маршруту Тайбэй-Лос-Анджелес. Уж они-то этот полёт запомнили на всю свою жизнь.

Поначалу всё шло в штатном режиме. Рейс China Airlines-006 вылетел из Тайбэя (столица Тайваня) в 00:22 и взял курс на Сан-Франциско. Лайнер занял магистральный эшелон (на высоте 12 500 метров) над слоем густых облаков. На борту находились 274 человека — 251 пассажир, 18 бортпроводников, 3 члена основного экипажа и 2 члена экипажа дополнительного. Командир воздушного судна 55-летний Хэ Миньюань и второй пилот 53-летний Чан Цзюйюй были опытными лётчиками, много лет до этого проходившими службу в ВВС Китайской Народной Республики. Да и на пассажирских самолётах такого типа им тоже пришлось налетать тысячи часов. Правда, никто из них не летал на истребителях, поэтому опыта высшего пилотажа у них не было. Да и кто мог предположить, что такой опыт понадобится при управлении огромным «Боингом».

Около 10:00 авиалайнер попал в зону турбулентности. Командир включил в салонах табло, призывающее пассажиров пристегнуть ремни безопасности. Неожиданно резко начала падать скорость. Бортинженер доложил, что в двигателе № 4 произошёл срыв пламени, и указал на панели, показывающие, что генератор № 4 тоже перестал работать. Попытки запустить заглохший двигатель оказались безуспешными. Скорость самолёта продолжала падать. Переговоры второго пилота с диспетчерским центром в Окленде (штат Калифорния) постоянно обрывали какие-то помехи. Из-за падения скорости самолёт начал крениться вправо. К тому же, вдруг отключился автопилот…

Не стану утомлять вас техническими подробностями чрезвычайного положения, в котором оказался авиалайнер с почти тремя сотнями человек на борту. Скажу лишь, что в 10:15 самолёт перешёл в глубокое пикирование, продолжавшееся, как всем тогда показалось, бесконечно. В таком состоянии «Боинг» нёсся вниз целых 9 километров! Лишь на высоте 3 000 метров пилотам удалось выровнять самолёт. А ещё через какое-то время бортинженер сумел запустить 4-й двигатель. В 10:38 пилоты рейса 006 повторно заявили о чрезвычайной ситуации и о том, что на борту есть тяжелораненые. Центр в Окленде приказал пилотам заходить на посадку в Сан-Франциско. Из-за неработающей гидравлической системы самолёт не мог осуществлять руление, поэтому командир остановил «Боинг» прямо на взлётно-посадочной полосе. Полёт был благополучно завершён. В то время, как авиалайнер получил серьёзнейшие аэродинамические повреждения, среди его пассажиров почти никто не пострадал. У одного из членов экипажа была незначительная травма спины, у одного пассажира была поломана нога и ещё 22 пассажира получили лёгкие травмы.

В ходе расследования воздушного инцидента было установлено, что причиной остановки 4-го двигателя стало обычное разгильдяйство авиатехников. Накануне памятного рейса этот двигатель дважды давал сбои. И дважды техники при осмотре ничего серьёзного не обнаруживали. Третий сбой мог привести к масштабной трагедии. К счастью, этого не случилось.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.