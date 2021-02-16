20 февраля 2021

20 февраля 1940 года на экраны американских кинотеатров вышла первая серия мультсериала, которому было суждено занять особое, никем не превзойдённое место в мировом кино. Первая серия называлась «Кот получает пинка» и главными героями в ней были кот Джаспер и мышонок Джинкс. Сюжет фильма был прост и гениален одновременно: хозяйка предупреждает кота, что он будет выгнан из дома, если разобьёт ещё хотя бы одну тарелку, а мышонок, узнав об этом, носится по комнатам, разбивая всё, что попадается под руку и наслаждаясь страхом кота, пытающегося ловить посуду, летящую на пол. Продюсер картины Фред Куимби был фильмом откровенно разочарован. Он заявил, что о продолжении съёмок не может быть и речи. Авторы сценария Уильям Ханна и Джозеф Барбера были в отчаянии.

Тут следует заметить, что вообще-то ни Ханна, ни Барбера никакого отношения к анимации прежде не имели. У них не было даже профессионального художественного образования. Ханна изучал журналистику и машиностроение, одно время он работал инженером-конструктором. Барбера готовил себя к карьере банковского служащего. А ещё он занимался продажей комиксов и очень увлекался рисованием. В то время анимация лишь начинала развиваться. И надо же было такому случиться, что именно она стала вскоре смыслом жизни и одного молодого человека, и другого. Правда, поначалу на только что созданной студии MGM им пришлось заниматься чем угодно, кроме творческой работы. Разносили кофе, смывали целлулоид, служили на побегушках. Но страстное желание создать что-нибудь своё, новое и оригинальное, не давало им покоя. И тогда они придумали «долгоиграющий» мультсериал про терпеливого кота и несносного мышонка.

Ханна и Барбера словно были созданы друг для друга. Один дополнял другого в творческом процессе. Другой дополнял первого в организационных вопросах. Всё шло прекрасно до тех пор, пока продюсер не объявил о том, что выходом первой серии всё и закончится. Но тут в ход событий вмешалась Её Величество Судьба. Успех фильма «Кот получает пинка» среди зрителей и кинокритиков оказался столь оглушительно громким, а номинирование его сразу на получение «Оскара» столь неожиданным, что было принято решение сериал продолжить. В это трудно поверить, но за 18 лет (1940−1958) было выпущено 114 серий, принесших создателям сумасшедшую славу, а также всемирное признание и немалые деньги.

Став в 1943 году обладателями первого «Оскара» (за короткометражку «Мышь Янки-дудл»), Ханна и Барбера вскоре получили ещё шесть золотых статуэток, потеснив легендарного Уолта Диснея с пьедестала «короля анимации». А их мультяшные герои Том и Джерри (под этими именами они начали появляться, начиная со второй серии, называвшейся «Ужин в полночь») стали любимцами миллионов детей во всех странах мира.

Кто-то однажды объяснил популярность этого сериала тем, что каждому из нас легко найти что-то общее с его героями. Одни отождествляют себя с Джерри, другие с Томом, третьи — с хозяевами квартиры (начальниками и политиками), которые постоянно вмешиваются в нашу жизнь, указывая, что и как мы обязаны делать. Мы живём своей жизнью, а они приходят и всё в этой жизни ломают… И единственным спасением от этого может быть только безудержный смех. Порой, правда, смех сквозь слёзы.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.