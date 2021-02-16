22 февраля 2021

Бывая в разных странах по обе стороны Атлантики, я не раз обращал внимание на то, что немало улиц и площадей были названы в честь человека, которого называют одним из первооткрывателей Америки. Так, например, было в чилийской столице Сантьяго, центральная улица которой носит имя Америго Веспуччи. Так было во Флоренции, где именем своего знаменитого земляка названа не только улица, но и местный аэропорт. Так было во многих городах Испании и Португалии, где имя Америго Веспуччи, итальянца по происхождению, почитают ничуть не меньше, чем имена своих прославленных мореплавателей. И особой загадки в этом, собственно говоря, нет никакой.

Получив хорошее домашнее образование и рано изучив несколько европейских языков, Америго начал служить агентом во флорентийском торговом доме Медичи. Его работа, заключавшаяся в поставках снаряжения для морских кораблей, удивительным образом совпадала с его ранним увлечением географией, астрономией и навигацией. Бывая по служебным делам в соседних странах — в Испании и Португалии, Веспуччи зажёгся мечтой стать участником дальних экспедиций, позволяющих открывать для европейцев неизведанные земли. Правда, для осуществления такой мечты нужны были не только глубокие научные знания, но ещё и немалые деньги. И с тем, и с другим у молодого предпринимателя дела обстояли неплохо. И вскоре, близко познакомившись с Христофором Колумбом, в снаряжении нескольких заокеанских экспедиций которого он принимал самое непосредственное участие, Америго начал подготовку к собственной экспедиции.

В 1499—1500 годах два снаряжённых за его счёт корабля под руководством известного капитана Алонсо Охеды совершили первое плавание к берегам Южной Америки. В силу своей удивительной скромности Америго Веспуччи и в той экспедиции, и в последующих дальних плаваниях отводил себе роль штурмана экспедиции. Но все хорошо знали о том, что он всегда оставался фактическим руководителем каждого такого путешествия. Мало кому известно о том, что именно Веспуччи дал название стране Венесуэла, что в переводе с его родного языка означает «маленькая Венеция». Увидев индейские дома на сваях, напомнившие ему венецианскую архитектуру, он впервые произнёс это слово. Мало кто знает, что именно Веспуччи дал название и острову Кюрасао, что с португальского переводится как «исцеление». Оставив во время одной из экспедиций на этом острове заболевших цингой своих моряков, он на обратном пути забрал их на борт совершенно выздоровевшими — благодаря местному климату и здоровой пище. Мало кто знает, что именно Америго Веспуччи, изучив отчёты об экспедиции Колумба, пришёл к выводу о том, что тот нашёл не другой путь в Индию, а открыл совершенно новый материк. И именно с его лёгкой руки возникло название «Новый Свет», объединяющее обе Америки.

Ещё при жизни Веспуччи (кстати, со временем назначенного на пост главного пилота Испании, что соответствовало, по сути, должности министра морских дел) раздавалось немало предложений назвать Америку в его честь. Но сам он всегда подчёркивал приоритет Колумба как первооткрывателя нового континента. Однако после его смерти (случившейся в Севилье 22 февраля 1512 года) благодарные современники, почитая память знаменитого мореплавателя, всё же настояли на том, чтобы имя Америго навсегда было связано с названием обеих Америк.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.