24 февраля 2021

Как только речь заходит о проблемах, связанных с зубами, я всегда вспоминаю одну весьма печальную историю, приключившуюся со мной много лет назад. Уступив настоятельным рекомендациям стоматологов избавиться от пресловутой «восьмёрки» (восьмого зуба на нижней челюсти), которая меня, честно говоря, никак не беспокоила, я решился на операцию, которую предстояло провести в одной из киевских больниц. Дабы не причинять мне лишнего беспокойства, операцию делали под общим наркозом. Когда я через какое-то время пришёл в себя, то увидел грустное лицо склонившегося надо мной хирурга, жалобно просившего простить его за допущенную неосторожность:

- Извините, но я… не хотел.

Только чуть позже до меня дошло, чего именно он не хотел. Моя нижняя челюсть была сломана, а рот накрепко сшит металлическими шинами, через которые с трудом можно было вставить тоненькую трубочку, позволявшую хоть как-то поставлять в организм воду и тщательно перетертую пищу. Последовавшие за этим 42 дня с зашитым ртом показались мне вечностью. И при этом я каждый день ездил на работу и даже умудрялся каким-то образом проводить редакционные планёрки.

Вспоминаю это в сегодняшнем посте, потому что именно в этот день, 24 февраля 1938 года, была выпущена первая в мире зубная щётка с искусственным синтетическим волокном. Нам, привыкшим от рождения только такими щетками и пользоваться, трудно представить себе какие-либо иные. А ведь на протяжении веков, начиная с 5-го столетия до нашей эры, какими только приспособлениями не приходилось пользоваться в разных странах мира.

Например, древние римляне использовали для чистки зубов специальные мази и деревянные палочки. В Индии с древнейших времён и до наших дней жуют веточки дерева ним, размочаленные волокна которого выделяют приятный на вкус сок, обладающий дезинфицирующим свойством и укрепляющий зубы. На Руси и в странах Европы долгое время использовали зубные щетки из натуральной щетины дикого кабана. Правда, аристократы, считавшие такие щетки жесткими, заменяли их щетиной лошади или барсука.

Появление в феврале 1938 года синтетического нейлонового волокна продемонстрировало очевидные преимущества новых щёток перед натуральными, которые забивались микроорганизмами, что затрудняло их содержание в чистоте. Короче говоря, в жизни человечества наступила новая эра. Зря смеётесь. Социологические опросы, проведённые в 2003 году в США и Великобритании, показали, что большинство людей самым главным изобретением в истории человечества считают именно зубную щетку, без которой многие просто не представляют своей жизни…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.