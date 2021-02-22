25 февраля 2021

Звонит мне на днях средний сын Андрюша. Спрашивает, не мог ли бы я по дороге домой подобрать его где-нибудь в районе «Ультрамарина». Подъехал, жду. Долго жду. Зная Андрюшину удачу, на всякий случай перезваниваю: всё ли в порядке? Иду, говорит, скоро буду. Тут, дескать, такие неочищенные и скользкие тротуары, что голову свернуть можно.

У нас в семье об Андрюшиной удаче вообще-то легенды ходят. Началось ещё с поездок в английскую школу, закончив которую, он поступил в университет там же, в Великобритании. Буквально каждая его поездка на учебу и обратно сопровождалась одними и теми же проблемами — вдруг переставали ходить поезда, ломались автобусы или переносились авиарейсы. А в аэропорту Амстердама, где сын обычно делал пересадку на лондонский рейс из толпы молодых людей на досмотр приглашали, как правило, одного лишь Андрея, высоким ростом, крупным телосложением, чёрными кучерявыми волосами и такого же цвета юношеской бородой выделявшегося на фоне других молодых людей. Последний учебный год сын находится из-за пандемии в Киеве, обучаясь в университете дистанционно, поэтому давно уже не слышали его историй о переносе авиарейсов и о прочих срывах графика чего-то важного, в которых (срывах) сам Андрей, как мы не раз убеждались, не был виноват.

В ожидании сына поднялся в продуктовый супермаркет. И вдруг вижу Андрея, на которого обращают внимание все, особенно охранники на входе. На лице — окровавленная защитная маска, руки в крови… «Что случилось?» — в ужасе интересуюсь у него. «Ничего страшного, — спокойно отвечает сын. — Женщина упала… Прямо на меня». «С какого этажа?» — пытаюсь шутить, понимая, что не до шуток. «Я шёл за ней по узкой дорожке вверх по улице. Вдруг она поскользнулась и, падая назад, головой ударила меня в лицо». «Но ведь она могла поломать тебе нос!» — перебиваю я. «Это не страшно, — смеётся сын. — Страшно то, что она могла свернуть себе шею. А я успел её подхватить! И с ней ничего не случилось…» «А с тобой?!» «А со мной… До свадьбы заживёт», — Андрей ответил мне словами, которыми мы обычно сопровождали в детстве каждое его падение, дуя на разбитую коленку.

Маме, приехав домой, решили поначалу об этом происшествии не рассказывать, зная о том, как она всегда переживает, если с детьми что-нибудь случается. Потом, конечно же, рассказали. Правда, без «кровавых» подробностей. А уже вечером, когда мы с супругой шли забирать из вечерней языковой школы младшую нашу Анечку, разговор сам собой зашёл об Андрее. Шли мы по скользким тротуарам, присыпанным только что выпавшим снегом, и рассуждали, правильно ли поступил сын, бросившись ловить чужую женщину. «А знаешь, — сказала вдруг моя Галина Ярославовна, — меня ведь этой зимой тоже вот так же ловили. Причём, два раза. Не хотела раньше рассказывать, чтобы не расстраивать никого. И если бы меня тогда не подхватили чьи-то руки, я ведь точно могла бы убиться…» Дальше мы шли уже молча. Нам было, о чём подумать.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.