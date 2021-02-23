26 февраля 2021

Ранним зимним утром на станции метро «Ланфан-Плаза» в Вашингтоне мужчина средних лет извлёк из кожаного футляра скрипку и на глазах у сотен людей, в час пик мчавшихся куда-то по своим делам, начал исполнять импровизированный концерт, состоявший из шести сложнейших произведений. Выступление продолжалось на протяжении 45 минут, и за это время мимо буквально растворившегося в музыке скрипача прошло (пролетело, пронеслось) чуть больше тысячи человек, большинство из которых спешили на работу. Всего несколько десятков прохожих на мгновение замедлили свой шаг, с недоумением обратив внимание на музыканта.

Несколько человек даже остановились на минутку, пытаясь понять, что тут происходит, а один интеллигентного вида мужчина просто замер, вкушая неожиданную радость от великолепного исполнения знакомой мелодии. Но потом, взглянув на часы, и он стремительно растворился в разношёрстной толпе.

Больше всего интерес к этой необычной сцене вызвал у нескольких малышей. Один мальчик лет 5 даже попытался было вырвать ручку из крепкой маминой хватки, настолько искренне он был восхищён сказочным звучанием Музыки в столь необычном для этого месте. Но куда-то спешившей родительнице удалось и его увлечь за собой в нескончаемый поток людей…

Этот ставший известным на весь мир эксперимент был проведен в 2007 году по инициативе корреспондента газеты The Washington Post Джина Вайнгартена. В роли уличного музыканта был знаменитый американский скрипач Джошуа Белл. В роли мимолётных зрителей были обычные жители Вашингтона, по утрам пользующиеся метрополитеном. Играл Джошуа на скрипке Страдивари стоимостью 3,5 миллиона долларов. Уличный заработок музыканта за 45 минут составил 32 доллара. Двумя днями ранее на его концерте в Бостоне самый дешёвый билет стоил 100 долларов — и огромный зал был забит до отказа… Журналист за этот эксперимент, описанный впоследствии в популярной газете, был удостоен Пулитцеровской премии. Человечество получило ещё один горький урок. Вот, кажется, и всё.

Нет, не всё. А вы, друзья мои, часто ли задумывались над тем, куда мы всё время так спешим? Почему мы постоянно смотрим на часы, боясь порой опоздать туда, где нас никто не ждёт? Не забывая побыстрее сделать то, что ничего и никак в нашей жизни не изменит (и изменить априори не может) в то время, как из-за этого мы упускаем мгновения, способные в хорошем смысле всё в нас перевернуть, наполнить новым содержанием, обновить… Куда мы, спрашивается, так несёмся?! Нам что, жить надоело? Ведь всем хорошо известно, чем этот стремительный бег закончится. Ведь понятно же, что других вариантов нет. Ни у кого из людей. И быть просто не может. Так почему же мы сознательно отказываем себе в возможности это удовольствие растянуть, наслаждаясь любовью близких людей, созерцанием красоты окружающей нас природы и невероятных рукотворных чудес, созданных талантом и мастерством человеческих гениев, вкусом любимого напитка или запахом волос родного ребёнка? Почему мы сами себя загоняем, как скаковых лошадей, в этой изнурительной гонке к последней — в итоге — черте? А?..

Да, кстати, вспомнил о том, к чему я всё это веду. Сегодня ведь отмечается Всемирный день неторопливости. Может быть, стоит лишний раз задуматься над сказанным тут?

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.