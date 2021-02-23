28 февраля 2021

Во время моей давней служебной командировки в редакцию известной японской газеты «Киото Симбун» одним из первых потрясений для меня стала невероятная ответственность большинства жителей Страны восходящего солнца к своей работе. Выйдя рано утром на прогулку, я обратил внимание на тысячи припаркованных в специально отведенных местах рядом с офисами машин, в которых… спали люди. Уже в редакции я спросил у японских коллег, что это значит. И услышал совершенно невероятный, с точки зрения европейца, ответ: боясь опоздать на работу, многие служащие приезжают к своим офисам на несколько часов раньше начала рабочего дня и досыпают уже буквально под окнами своих компаний. А вспомнил я об этом не случайно. Так как именно сегодня во многих странах мира отмечается День общественного сна, который ещё называют Днём сна в общественных местах (Public Sleeping Day).

Многие считают, этот необычный праздник, связанный с явлением, когда человек засыпает на рабочем месте (за столом или на совещании), как раз и является попыткой провести аналогию с японской традицией «инэмури». С японского это переводится, как «присутствовать и спать». Традиционная японская культура имеет множество особенностей и оттенков, однако, если говорить об инэмури, то суть сводится в общих чертах к тому, что дремлющий вне дома человек просто устаёт из-за большого объёма выполняемой им работы. Вот почему заснуть на японском совещании не считается зазорным, ведь это своеобразный показатель трудолюбия человека. Дабы не углубляться в дебри японских традиций, напомню вам, друзья мои, одну старую добрую притчу, связанную с вещими снами.

Однажды молодому человеку приснился такой сон. Уж не знаю, происходило ли это за столом на рабочем совещании или ночью в уютной постели. Это и не столь важно. Важно другое. Ангел, явившийся в этом сне, пообещал юноше долгую и счастливую жизнь: «У тебя будет хорошая семья, верная жена и послушные дети. Ты станешь богатым и знаменитым…» Уверовав в это обещание, молодой человек жил себе, в ус не дуя, но при этом ожидая, когда же всё обещанное, наконец, свершится. Прожив до глубокой старости, умер он в нищете и одиночестве. И вот, попав на небо, встретил там приснившегося ему однажды ангела и обратился к нему с упрёками, почему же обещанное им однажды так и не свершилось. Выслушав претензии, ангел терпеливо начал перечислять:

- Помнишь ли ты наводнение, случившееся в вашем городе сразу после нашей встречи в том памятном для тебя сне? Ты поспешил уехать в безопасное место. Хотя мог принять участие в спасении людей, быть замеченным всеми и получить хорошее предложение на работу, которое тебя уже ожидало… Ты этого не сделал. Как, впрочем, не сделал даже ремонта в своём старом доме, доставшемся тебе от родителей. А ведь во время ремонта в одной из стен ты должен был найти клад, который позволил бы тебе стать богатым… И ещё одно. Ты наверняка помнишь красивую девушку, проживавшую на твоей же улице. Она ведь нравилась тебе, разве не так? И ты ей тоже, между прочим, нравился. Если бы ты решился подойти к ней и познакомиться, у тебя вскоре появилась бы счастливая семья. Но ты так этого и не сделал. Всё, что тебе было предсказано в том сне, было настоящей правдой. Но осуществиться без твоего участия оно не могло никак… Вот и подумай теперь, к кому стоит предъявлять эти твои претензии.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.